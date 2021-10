Charlotte se confirma como revelación; nueva derrota de los Lakers con Westbrook como protagonista negativo

Orlando Magic, 111 - Charlotte Hornets, 120

Miles Bridges obtuvo 31 puntos como director del ataque de los Hornets de Charlotte, que vencieron este miércoles por 111-120 a los Magic de Orlando. Los Hornets (4-1) consiguieron su cuarta victoria en cinco partidos desde que comenzó la nueva temporada. Gordon Hayward aportó 24 tantos y Jalen McDaniels logró 16 puntos.

Por los Magic (1-4), el base Cole Anthony lideró el ataque con 24 puntos, Wendell Carter Jr. aportó un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes, Terrence Ross consiguió 18 tantos y Mo Bamba terminó con doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes.

Boston Celtics, 107 - Washington Wizards, 116

Montrezl Harrell salió desde el banquillo y lideró con un doble-doble de 25 puntos y 11 rebotes a los Wizards de Washington, que derrotaron a domicilio 107-116 a los Celtics de Boston. Con su victoria, los Wizards mejoraron su marca a 3-1 en lo que va de temporada. Spencer Dinwiddie anotó 22 puntos y Bradley Beal consiguió 17 tantos y 10 rebotes.

Jayson Tatum aportó 23 puntos y volvió a ser el mejor encestador de los Celtics (2-3). Dennis Schroder, encestó 22 tantos y Al Horford aportó 16 puntos y 11 rebotes. El ala-pívot español Juancho Hernangómez no jugó por decisión de su entrenador Ime Udoka.

Brooklyn Nets, 93 - Miami Heat, 106

El pívot Bam Adebayo consiguió 24 puntos y nueve rebotes para los Heat de Miami, que superaron por 93-106 a los diezmados Nets de Brooklyn. En el ataque tuvo el respaldo del alero Jimmy Butler, que logró un doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes, mientras que P.J. Tucker encestó 15 tantos para los Heat (3-1).

Los Nets han alternado derrotas y victorias en los primeros cinco partidos de la temporada y vieron caer su marca a 2-3 después de tener que jugar sin Kyrie Irving, que está apartado del equipo al no quererse vacunar contra el Covid-19. De nuevo, Kevin Durant fue el mejor anotador de los Nets al conseguir un doble-doble de 25 puntos y 11 rebotes que no evitaron la derrota del equipo de Brooklyn. El alero Joe Harris consiguió 15 tantos y James Harden aportó 14 puntos.

Toronto Raptors, 118 - Indiana Pacers, 100

Fred VanVleet consiguió un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes para los Raptors de Toronto, que ganaron por 118-100 a los Pacers de Indiana. Og Anunoby consiguió 25 tantos y Scottie Barnes logró 18 puntos y siete rebotes que también ayudaron al triunfo de los Raptors (2-3).

El base Malcom Brogdon, uno de los tres jugadores titulares de los Pacers que tuvieron números de dos dígitos, acabó de líder encestador al conseguir 18 tantos, que no evitaron la derrota del equipo de Indiana. Chris Duarte logró 14 puntos y Jeremy Lamb consiguió 12 tantos para los Pacers, que tienen marca de 1-4.

New Orleans Pelicans, 99 - Atlanta Hawks, 102

Trae Young consiguió 31 puntos y lideró el ataque de los Hawks de Atlanta que ganaron a domicilio por 99-102 a los New Orleans Pelicans. Los Hawks comienzan la temporada con tres victorias en sus primeros cuatro partidos. John Collins obtuvo un doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes y DeAndre Hunter consiguió 13 tantos.

Devonte Graham, una de sus nuevas adquisiciones de los Pelicans durante el verano, aportó 21 puntos como líder del equipo. Brandon Ingram aportó 20 puntos y Jonas Valanciunas acabó con un doble-doble de 16 tantos y 15 rebotes. El jugador español Willy Hernangómez no jugó por decisión del entrenador de los Pelicans, Willie Green, que sigue sin contar con el exjugador del Real Madrid.



Nueva Orleans (1-4) ha perdido cuatro de sus primeros cinco partidos sin el alero estrella Zion Williamson, quien se está recuperando de una cirugía en el pie derecho a la que fue sometido en la pasada temporada baja.

Milwaukee Bucks, 108 - Minnesota Timberwolves, 113

DeAngelo Russell ob tuvo 29 puntos como líder de los Timberwolves de Minnesota, que sobreponiéndose a los 40 puntos de Giannis Antetokounmpo vencieron como visitantes 108-113 a los Bucks de Milwaukee, actuales campeones de la NBA. Karl Antony Towns y Anthony Edwards aportaron 25 puntos cada uno para los Timberwolves (3-1).

Aunque Antetokounmpo consiguió doble-doble de 40 puntos, 16 rebotes y siete asistencias no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota de los campeones de liga. Middleton aportó 16 tantos y Grayson Allen llegó a los 13 puntos con Milwaukee. Los Bucks (3-2) siguieron sin tener al base titular Jrue Holiday y a Brook López, ambos lesionados.

Oklahoma City Thunder, 123 - Los Ángeles Lakers, 115

Shai Gilgeous-Alexander logró 27 puntos y lideró a los Oklahoma City Thunder que vencieron por 123-115 a los Lakers de Los Ángeles, que siguieron sin LeBron James, lesionado. Los Thunder se recuperaron de una desventaja de 26 puntos y consiguieron su primera victoria de la temporada. Darius Bazley logró 20 tantos y Josh Giddey, obtuvo 18 puntos.

Por los Lakers (2-3), Westbrook, consiguió un triple-doble de 20 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias en 35 minutos de juego. A los que añadió otras 10 pérdidas de balón que fueron claves para la derrota de su equipo. Anthony Davis obtuvo 30 puntos y Carmelo Anthony y Avery Bradley aportaron 13 tantos cada uno.

Phoenix Suns, 107 - Sacramento Kings, 110

Harrison Barnes logró el triple que selló el triunfo y Buddy Hield logró 26 tantos para los Kings de Sacramento, que derrotaron como visitantes 107-110 a los Suns de Phoenix. Harrison Barnes estuvo cerca de conseguir un doble-doble y se quedó en 27 puntos y nueve rebotes y DeAaron Fox aportó 18 tantos y nueve asistencias para los Kings (2-2).

Por los Suns (1-3), Devin Booker aportó 31 puntos como mejor anotador del equipo. DeAndre Ayton le ayudo con un doble-doble de 21 puntos y 21 rebotes y Mikal Bridges encestó 15.

Portland Trail Blazers, 116 - Memphis Grizzlies, 96

Los Blazers sumaron una contundente victoria al derrotar a los Memphis Grizzlies por 116-96 de la mano de C.J McCollum (25 puntos) y Damian Lillard (20 puntos y 10 asistencias). Ambos tuvieron la ayuda del bosnio Jusuf Nurkic que aportó 17 puntos para los de Portland (2-2).

Memphis (2-2) notó el flojo partido de Jay Morant en ataque aunque el base rozó el triple doble y acabó con 17 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias, pero también sumó 9 pérdidas de balón. Desmond Baner fue el máximo anotador de los Grizzlies con 19 puntos. Santi Aldama disputó 5 minutos con los Grizzlies en los que aportó 7 puntos (3/6 en tiros) y 2 rebotes.

Los Ángeles Clippers, 79 - Cleveland Cavaliers, 92

Los Cleveland Cavaliers de un notable Ricky Rubio doblegaron este miércoles a domicilio a Los Angeles Clippers (79-92), en un áspero partido marcado por los errores y las imprecisiones. En un encuentro con muy poco brillo, el base español logró 15 puntos (6 de 13 en tiros), 3 rebotes y 3 asistencias, y supo controlar el ritmo del partido en el último cuarto.



Collin Sexton (26 puntos y 7 rebotes) y Darius Garland (16 puntos y 6 asistencias) fueron los máximos anotadores de unos Cavaliers que llevan tres victorias seguidas (3-2) y que el viernes tratarán de aprovecharse del mal comienzo de Los Angeles Lakers (2-3).



Por su parte, los Clippers (1-3) ofrecieron una actuación muy decepcionante para un equipo que la temporada pasada llegó hasta la final de la Conferencia Oeste. Sin el lesionado de larga duración Kawhi Leonard y sin un Serge Ibaka que está cerca de reaparecer, los Clippers tuvieron en Nico Batum y Reggie Jackson a sus faros ofensivos con 16 puntos cada uno.