Carmelo Anthony se encara con unos aficionados por unos comentarios racistas

Carmelo Anthony, de Los Angeles Lakers, se encaró este jueves con un par de fans en la cancha de los Philadelphia 76ers, que finalmente fueron expulsados del estadio por su comportamiento, y después del encuentro aseguró que le habían hecho comentarios con connotaciones racistas. "Es lo que hay. Dijeron algunas cosas que eran inaceptables", apuntó Anthony en la rueda de prensa.

"Me parece bien que los fans te acosen, que te provoquen, que animen a su equipo... Pero cuando se cruzan ciertas líneas, como hombre, eso es lo que vas a ver", explicó. El incidente sucedió a falta de 7.01 en el último cuarto cuando, con el partido interrumpido, Anthony pidió explicaciones a dos espectadores que estaban justo detrás de la mesa donde se sientan los comentaristas que retransmitían el partido.

"Le han estado hostigando durante cuatro posesiones seguidas", explicó en directo Ian Eagle, comentarista de la cadena TNT que emitía el encuentro en Estados Unidos. "Melo empezó a mirar en esa dirección. La conversación ha continuado y ahora Melo ya ha tenido suficiente y se ha acercado hacia ellos", añadió. Las imágenes televisivas mostraron a dos espectadores que fueron rodeados por la seguridad del estadio de los Sixers y que, finalmente, fueron expulsados de la instalación. Chris Haynes, periodista de Yahoo Sports, compartió en Twitter su explicación de lo que había sucedido citando fuentes de la liga.

Sixers fan that was ejected for taunting Los Angeles Lakers star Carmelo Anthony kept calling him a “boy” and yelling “get in the corner boy” and “keeping shooting boy,” league sources tell @YahooSports.