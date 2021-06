Brooklyn Nets, a semifinales; Los Angeles Lakers, al borde del abismo

Jornada de contrastes la vivida en la primera ronda de playoffs de la NBA con los Brooklyn Nets clasificados a la semifinales, gracias a las genialidades encestadoras del "Big Three" y la humillación sufrida por Los Angeles Lakers, actuales campeones defensores, sin su pívot estelar Anthony Davis.



Mientras que el duelo entre los Denver Nuggets y los Portland Trail Blazers se mantuvo y tuvieron que llegar a la prórroga para definir al ganador del quinto partido.

El escolta James Harden brilló de manera especial como líder del "Big Three" al conseguir un triple-doble que permitió a los Nets vencer con facilidad por 123-109 a los Celtics de Boston en el quinto partido de la eliminatoria que ganaron por 4-1 al mejor de siete.

James Harden has a Triple-Double of 34 PTS, 10 REB, 10 AST for the @BrooklynNets! #NBAPlayoffspic.twitter.com/WCQWZbSEAQ