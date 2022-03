Brooklyn gana en Miami y hacer arder el Este; Memphis derrota a Milwaukee

Miami Heat, 95 - Brooklyn Nets, 110

Con 23 puntos de Kevin Durant y 17 de Seth Curry los Nets hurgaron en la herida de los Heat, que perdieron su cuarto partido consecutivo y entregaron la primera posición a los Philadelphia 76ers. A dos semanas del final de la temporada regular, el Este arde: los 76ers son líderes (46-27) por delante de los Heat (47-28), de los Boston Celtics (46-28) y de los Bucks (46-28).



Los Nets, que jugarán este domingo en Brooklyn contra los Charlotte Hornets en el primer partido de Kyrie Irving ante su público en esta campaña, defendieron la octava plaza de la presión de los Hornets. Bam Adebayo fue el mejor de los Heat con 14 puntos y 6 rebotes.

Memphis Grizzlies, 127 - Milwaukee Bucks, 102

La ausencia de Ja Morant no le está pesando a los Grizzlies. El equipo de Memphis ganó con contundencia a los vigentes campeones de la NBA Bucks con 24 puntos de De'Anthony Melton y 20 de Desmond Bane para lograr la cuarta victoria seguida y consolidarse en el segundo puesto del Oeste. Santi Aldama hizo 2 puntos y 1 rebote.

Los Bucks fueron liderados por los 30 puntos y 11 rebotes del griego Giannis Antetokounmpo, pero se quedaron cuartos, detrás de los Boston Celtics, en el Este. Khris Middleton hizo otros 16 puntos.

Toronto Raptors, 131 - Indiana Pacers, 91

Los Raptors aplastaron a los Pacers, con 23 puntos de Pascal Siakam, en un partido que fue suspendido durante cerca de media hora para evacuar el estadio a causa de un problema mecánico, sin consecuencias para los espectadores. Tras la interrupción, Toronto siguió acelerando y blindó una victoria con 40 puntos de diferencia que les permite meterse en puestos de playoff, gracias al revés de los Cavaliers contra los Bulls.

Los Pacers, ya fuera de la pelea por la postemporada se presentaron en tierras canadienses con solo ocho jugadores en la rotación y estuvieron liderados por Oshae Brissett que hizo 21 puntos y 8 rebotes.

Cleveland Cavaliers, 94 - Chicago Bulls, 98

Chicago selló un trascendental y trabajado triunfo en el choque directo con unos Cavaliers que pagaron su racha de tres derrotas consecutivas con la pérdida de la sexta posición. Los Bulls, liderados por los 25 puntos de Zack LaVine y los 20 de DeMar DeRozan, sellaron una victoria clave para defender su quinta posición.

DeMar DeRozan and Zach LaVine combined for 45 points to propel the @chicagobulls to the win on the road! #BullsNation@DeMar_DeRozan: 20 PTS, 5 REB@ZachLaVine: 25 PTS, 3 AST pic.twitter.com/XLfdEkSarf — NBA (@NBA) March 27, 2022

Las múltiples lesiones sufridas han provocado que los Cavs pierdan las posiciones de honor que han ocupado durante gran parte de la campaña. Darius Garland fue el mejor un día más de los de Cleveland con 28 puntos y 6 rebotes.

Denver Nuggets, 113 - Oklahoma City Thunder, 107

Un gran Nikola Jokic, con 35 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, lideró el triunfo de los Nuggets contra los Thunder, importante para mantener la sexta posición, con una victoria de ventaja sobre los Minnesota Timberwolves. Los Nuggets deberán mantener su margen en los últimos siete partidos para garantizarse su billete directo para los 'playoff'. Theo Maledon fue el mejor de los Thunder con 20 puntos.

?? 35 PTS | 12 REB | 8 AST | 2 STL | 2 BLK



The @nuggets lead was in jeopardy late in the 4th before Nikola Jokic stepped up to orchestrate Denver to the win! #MileHighBasketballpic.twitter.com/jbM7wbj1Dv — NBA (@NBA) March 27, 2022

New Orleans Pelicans, 103 - San Antonio Spurs, 107

Con su tercera victoria consecutiva, los Spurs reabrieron por completo la lucha por la última plaza en el "play-in", al doblegar a los Pelicans con 21 puntos de Keldon Johnson y un triple doble (15 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias) de Dejonte Murray. Los Spurs son undécimos, con un balance de 30-44, y están a un solo partido de distancia de los Pelicans (31-43), a los que no les bastaron los 32 puntos de CJ McCollum y los 23 de José Alvarado.

Orlando Magic, 110 - Sacramento Kings, 114

Los Kings evitaron la derrota con una bandeja de Davion Mitchell a 12 segundos del final y forzaron una prórroga en la que tumbaron a los Magic, colistas en el Este para sumar su segunda victoria consecutiva. Mitchell, con 22 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias fue el líder de los Kings. Franz Wagner hizo 19 puntos y 9 rebotes para los Magic.

Davion Mitchell stole the ball with under 20 seconds left in Q4 to send the game to OT. He followed that up by assisting on the game-winning bucket by Harrison Barnes in overtime! #SacramentoProud@hoopculture13: 22 PTS, 7 REB, 9 AST, 1 STL pic.twitter.com/jZZmipPDo3 — NBA (@NBA) March 27, 2022

Portland Trail Blazers, 98 - Houston Rockets, 115

Los Rockets, colistas del Oeste, volvieron a imponerse en el campo de los Blazers por segunda vez en dos días. Tras el 125-106 del viernes, ganaron por 115-98 con 27 puntos del turco Alperen Sengun, el mejor registro de su carrera,y 25 tantos de Jalen Green. Trendon Watford fue el mejor de Portland con 15 puntos y 10 rebotes.

Jalen Green & Alperen Sengun showed out for the #Rockets as they both scored 25+ points in the @HoustonRockets WIN!@alperennsengun: 27 PTS (career high), 7 REB@JalenGreen: 25 PTS, 6 REB, 6 3PM pic.twitter.com/Oidoao3zMi — NBA (@NBA) March 27, 2022