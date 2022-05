Bam Adebayo asalta el Garden con un partidazo y le da ventaja a los Heat

Bam Adebayo, con un doble-doble de 31 puntos y diez rebotes, lideró este sábado a los Miami Heat en el triunfo por 109-103 contra los Boston Celtics en el TD Garden que le dio al equipo de Erik Spoelstra una ventaja 2-1 en las finales de la Conferencia Este de la NBA.

Tras ser superados por completo en el segundo partido, acabado con victoria de los Celtics por 127-102, los Heat se reivindicaron con una victoria de carácter en el Garden, pese a perder a su líder Jimmy Butler por un problema en la rodilla derecha que le obligó a retirarse tras el descanso.

Adebayo, que no había sido decisivo en los dos primeros encuentros de la serie, logró 31 puntos, diez rebotes y seis asistencias para lanzar a los Heat frente a unos Celtics que, tras perder por 26 puntos en el segundo cuarto, habían conseguido acercarse hasta tan solo un punto en el último período.

Si Butler solo anotó ocho puntos en 19 minutos en la pista, Miami pudo contar con el sólido regreso de PJ Tucker (17 puntos y siete rebotes), que estaba en duda para esta cita al arrastrar molestias, y Kyle Lowry (once puntos, seis asistencias, cuatro robos), que no jugaba desde el 9 de mayo contra los Philadelphia 76ers.

Jaylen Brown WENT OFF for 40 points in Game 3, setting a playoff career-high while also becoming the first @celtics player to score 40+ on 70% or better from the field in a Playoff game. pic.twitter.com/L8uLaHfpf1