Devin Booker mantiene invictos a los Suns y les acerca al playoff

Phoenix Suns continúa invicto en la 'burbuja' de la NBA en Orlando después de imponerse este lunes, con 35 puntos de Devin Booker, a Oklahoma City Thunder (128-101), una victoria que permite al conjunto del base español Ricky Rubio acercarse a las posiciones de 'playoff' en la Conferencia Oeste.

Con su sexta victoria seguida, la mejor racha del año, los de Monty Williams acumulan un balance de 32-39, a una victoria de Memphis Grizzlies, que marcan la zona de postemporada en el Oeste. Aun así, los de Arizona tuvieron que reponerse a la salida en tromba de Oklahoma (23-37), algo que lograron gracias a los triples de Cameron Johnson y Booker -19 tantos al descanso-.

Por su parte, el base catalán Ricky Rubio destacó en la faceta más solidaria del equipo, al repartir 9 asistencias en los 21 minutos que estuvo sobre la pista. El de El Masnou aportó, además, 7 puntos, 5 rebotes y recuperó un balón.

