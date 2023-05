Baloncesto/NBA.- Phoenix Suns destituye al técnico Monty Williams tras la eliminación en 'Playoffs'

BERLÍN, 14 (dpa/EP)

Phoenix Suns ha destituido esta madrugada a Monty Williams como entrenador del equipo dos días después de su eliminación ante Denver Nuggets en el sexto partido de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste.

"Me tomo como algo personal no tener a nuestro equipo preparado para jugar en el partido más importante del año. Simplemente no sucedió. Tengo que analizar en profundidad todo lo que estoy haciendo", dijo Williams tras la derrota.

Williams acaba de completar su cuarta temporada como entrenador de Phoenix, terminando su periodo al frente del equipo con un récord de 194-115, incluyendo un viaje a las Finales de la NBA 2021, que los Suns perdieron ante Milwaukee Bucks.

Fue nombrado Entrenador del Año de la NBA en 2022 después de guiar a los Suns a un récord de 64-18 en la liga. La segunda derrota consecutiva en casa en un partido de eliminación fue probablemente el factor más importante en la decisión de Phoenix.

La temporada pasada, los Suns perdieron 123-90 ante Dallas Mavericks en el sexto partido de las finales de conferencia y fueron arrollados por los Nuggets (125-100) en el sexto partido de nuevo el jueves. Phoenix perdía por 30 en el descanso de ambos partidos.

Los Suns se unen a Toronto Raptors y los Bucks como equipos actualmente sin entrenadores. Toronto despidió a Nick Nurse tras ganar el título de la NBA 2019 y Milwaukee despidió a Mike Budenholzer, el entrenador que derrotó a los Suns en las finales de 2021.