Baloncesto.- Luka Doncic: "Estaba muy cabreado por no haber jugado más"

El escolta esloveno Luka Doncic, estrella de los Dallas Mavericks, admitió este martes sentirse "muy cabreado por no haber jugado más" durante el partido amistoso que su equipo perdió en la capital de España por 127-123 frente al Real Madrid, aquejado de unas molestias físicas que limitaron su participación.

"Ver a mis compañeros de antes ha sido especial, tengo una relación especial con ellos. Ojalá hubiese podido jugar más. Estaba muy cabreado por no haber jugado más", reconoció Doncic desde la sala de prensa del WiZink Center, habiendo disputado escasos cinco minutos ante el club en el que se formó.

"No sé si quedarme con una sola cosa, han sido todos los momentos: el vídeo, la introducción, cuando me dieron el trofeo de la Euroliga, hablando con los compañeros, etc., creo que ha sido muy muy especial. Me hubiese gustado jugar mucho más, pero ayer tuve un pequeño problema. Mala suerte, nadie quería jugar más este partido que yo, seguro", insistió sobre sus molestias.

Pese a todo, el esloveno se alegró de cara a los planes de futuro para enfrentar de nuevo al equipo merengue con la franquicia de Dallas. "Me han prometido que volveremos aquí en dos o tres años", desveló delante de los periodistas tras una derrota que no entraba en los planes texanos.

"Creo que tenemos que mejorar muchas cosas. Sé que es pretemporada, pero hemos perdido tres partidos seguidos. Tenemos que mejorar mucho y ya veremos, es una temporada muy larga", lamentó Doncic, a raíz de encajar un 127-123 que se fraguó con una remontada espectacular de los locales en los últimos instantes.

"Me he alegrado un poco, pero tampoco mucho", bromeó al respecto. "Las remontadas son algo especial del Madrid, nunca puedes dar al Madrid por muerto y ellos lo han demostrado hoy", argumentó después de que los pupilos de Chus Mateo brillasen en la recta final gracias al acierto de Facundo Campazzo y de Vincent Poirier.

Sin importar en exceso la derrota, Doncic exhibió ambición. "El objetivo siempre es ganar la NBA, ese tiene que ser el objetivo. Habrá que trabajar mucho, la temporada es muy larga y ya veremos", repitió, priorizando un título con su equipo antes que ser nombrado MVP de la liga alguna vez.

"El año pasado estuvimos muy bien, pero sufrimos en defensa y reboteando. En eso es en lo que tenemos que mejorar", explicó Doncic, que para zanjar su rueda de prensa auguró un buen curso para los merengues tanto a nivel doméstico como europeo. "En la Euroliga están muy bien, el fichaje del Facu les ha venido genial", apostilló.

Por último, valoró sus molestias físicas. "Fue la cadera ayer, durante el entrenamiento", precisó, sin citar los dolores en el gemelo de su pierna izquierda. "Nada serio, pero he hablado con los que mandan y no querían que fuera a peor. A mí ya me conocéis, quería jugar el partido entero, pero...", se quejó finalmente, dejando su frase en el aire.