Anthony Davis da a los Lakers el triunfo en el primer partido de la final del Oeste

El pívot Anthony Davis debutó en la final de la Conferencia Oeste como líder de Los Ángeles Lakers para los que aportó 37 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias que les ayudaron a ganar con facilidad por 126-114 a los Nuggets de Denver en el primer partido de la serie al mejor de siete.

LeBron James, que horas antes del partido recibía la mala noticia de haber perdido de nuevo el premio de Jugador Más Valioso (MVP), que recayó por segunda temporada consecutiva en el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, se reivindicó con otro doble-doble de 15 puntos y 12 asistencias.

