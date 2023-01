Antetokounmpo firma ora noche histórica; los Bulls vencen a los Nets; los Warriors sucumben ante los Pistons

Los Nets se estrellaron en el United Center pese a los 44 puntos de un estelar Kevin Durant e interrumpieron, ante los Bulls, su racha de doce victorias consecutivas que duraba desde el pasado 4 de diciembre.

La gran actuación de Durant y el seis de siete en triples de Seth Curry no bastaron para frenar a unos Bulls que, liderados por los 22 puntos de DeMar DeRozan, sumaron un nuevo ilustre triunfo, tras tumbar este año dos veces a los Boston Celtics y a los Miami Heat y una vez a los Milwaukee Bucks.

Antetokounmpo, con un triple doble de treinta puntos, 21 rebotes y diez asistencias, y Grayson Allen, con el triple decisivo en la prórroga, apagaron un incendio para los Milwaukee Bucks, que triunfaron en el campo de los Toronto Raptors tras desperdiciar 16 puntos de ventaja en el cuarto período.

Giannis Antetokounmpo's last 5 games:



30 PTS, 21 REB, 10 AST

55 PTS, 10 REB, 7 AST

43 PTS, 20 REB, 5 AST

45 PTS, 22 REB, 7 AST

27 PTS, 9 REB, 3 AST



He's the first player since Kareem Abdul-Jabbar in 1972 to drop 200+ PTS, 80+ REB, and 30+ AST over a 5-game span. pic.twitter.com/gktMMk1a9Y