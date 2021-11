Antetokounmpo domina a los Sixers; Utah y Mitchell derrotan a los Hawks

Giannis Antetokounmpo obtuvo doble-doble de 31 puntos y 16 rebotes con los Bucks, que vencieron como visitantes por 109-118 a los diezmados Sixers de Filadelfia.

Los campeones de la NBA jugaron un día después de celebrar el primer título de la franquicia en 50 años con un viaje de visita al presidente demócrata Joe Biden en la Casa Blanca.

Los Bucks ganaron por segunda vez en los últimos siete partidos disputados. El escolta Grayson Allen aportó 25 puntos y el ala-pívot Bobby Portis también logró un doble-doble de 19 puntos y 16 rebotes con los Bucks (5-6). Allen anotó un triple clave al final del último cuarto que marcó la diferencia.

Por parte de los Sixers (8-4), el líder anotador fue el escolta Tyrese Maxey con 31 puntos.

El alero reserva Georges Niang consiguió 21 puntos y Shake Milton agregó 20 puntos y seis asistencias como director del juego del equipo de Filadelfia. Los Sixers jugaron sin el cuatro veces All-Star Joel Embiid, por segundo partido consecutivo.

El pivot camerunés fue uno de los cuatro Sixers descartados debido a los protocolos de salud y seguridad de la NBA, junto con el alero Tobias Harris, y los escoltas Matisse Thybulle e Isaiah Joe.

Giannis posts a big-time double-double, making him the #NBAFantasy Player of the Night!



31 PTS

16 REB

4 AST

2 BLK pic.twitter.com/k79GWIMeoh