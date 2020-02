Anteto y sus Bucks abusan de los Sixers; Atlanta y Sacramento sorprenden a Mavericks y Clippers

CHICAGO BULLS, 104 - PHOENIX SUNS, 112

Devin Booker anotó 29 tantos como líder del ataque de los Suns de Phoenix, que ganaron 104-112 a los Bulls de Chicago. Los Suns (23-34) rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas. DeAndre Ayton obtuvo un doble-doble de 28 puntos y 19 rebotes y Kelly Oubre Jr. aportó 14 tantos.

Ricky Rubio jugó un gran partido y terminó con 18 tantos y 11 asistencias. Rubio estuvó en cancha 35 minutos, encestó 4 de 9 tiros de campo, incluido 1 de 3 triples, y 9 de 11 desde la línea de personal, capturó siete rebotes y robó dos balones.

Por los Bulls (19-38), el reserva Coby White encestó 33 puntos liderando el ataque, Zach LaVine logró 20 tantos y Thaddeus Young y Ryan Arcidiacono consiguieron 13 cada uno.





UTAH JAZZ, 110 - HOUSTON ROCKETS, 120

James Harden logró 38 puntos y 7 asistencias para los Rockets de Houston, que derrotaron 110-120 a los Jazz de Utah. Russell Westbrook consiguió 34 tantos y los reservas Eric Gordon y Ben McLemore encestaron 12 puntos cada uno para el equipo tejano que puso su marca de temporada en 36-20 después de anotar hasta 20 triples durante el encuentro.

Por los Jazz (36-20), Donovan Mitchell logró 31 tantos como líder anotador de su equipo, el reserva Jordan Clarkson anotó 22 puntos y Mike Conley agregó 13 para los Jazz.





MILWAUKEE BUCKS, 119 - PHILADELPHIA 76'ERS, 98

El griego Giannis Antetokounmpo se acercó al triple-doble para los Bucks de Milwaukee, que vencieron 119-98 a los Sixers de Filadelfia. Milwaukee ganó por decimosexta vez en sus últimos 18 partidos para mejorar su récord de la NBA a 48-8.

En 29 minutos de juego, Antetokounmpo logró 31 puntos, 17 rebotes y ocho asistencias, Khris Middleton firmó 25 tantos y nueve rebotes, mientras que Eric Bledsoe y Robin López agregaron 12 tantos cada uno para los Bucks.

Los Sixers (35-22) vieron caer su marca a 9-20 en partidos celebrados fuera de su campo. Joel Embiid aportó un doble-doble de 17 tantos y 11 rebotes como líder anotador. Los reservas Shake Milton y Furkan Kormaz consiguieron también 17 puntos cada uno para los Sixers. Filadelfia perdió a Ben Simmons a principios del primer cuarto con tensión en la parte baja de la espalda.





MIAMI HEAT, 124 - CLEVELAND CAVALIERS, 105

Kendrick Nunn consiguió 24 puntos y 8 asistencias y lideró a los Heat de Miami, que superaron por 124-105 a los Cavaliers de Cleveland. Los Heat, que retiraron la camiseta de Dwyane Wade, rompieron con 82 tantos la marca de franquicia de puntos en la primera mitad del partido.

La camiseta con el número 3 de Wade fue izada durante el descanso. La ceremonia fue parte de una celebración de tres días de la carrera de Wade que incluyó tres títulos de la NBA con Miami. Tras el primer cuarto Wade hizo entrada en el pabellón para tomar asiento en la primera fila frente al banquillo de los Heat.

Los Heat (36-20) obtuvieron su octava victoria consecutiva contra los Cavs, incluyendo tres esta temporada, y han vencido a Cleveland 18 veces seguidas en Miami. Duncan Robinson aportó 19 tantos y Kelly Olynyk agregó 17 para Miami.

Por los Cavaliers (15-41), Cedi Osman consiguió 19 tantos como máximo anotador del equipo, Collin Sexton 19 puntos y siete asistencias y el reserva Tristan Thompson encestó 16.





LOS ÁNGELES CLIPPERS, 103 - SACRAMENTO KINGS, 112

El reserva Kent Bazemore logró 23 puntos para los Kings de Sacramento, que vencieron 112-103 a los Clippers de Los Ángeles como visitantes por segunda vez en menos de un mes. DeAaron Fox y Bogan Bogdanovic encestaron 20 cada uno para el equipo de Sacramento (23-33) y Harry Giles III aportó 14 puntos y 12 rebotes.

Los Clippers (37-19) tuvieron a Kahwi Leonard con 31 puntos como líder encestador, Lou Williams aportó 24 tantos y Montrezl Harrell, que también salió desde el banquillo, consiguió un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes. Los Clippers jugaron sin Paul George y Patrick Beverley.





CHARLOTTE HORNETS, 86 - BROOKLYN NETS, 115

Timothe Luwawu-Cabarrot obtuvo 21 puntos como mejor encestador de los Nets de Brooklyn, que derrotaron 85-115 a los Hornets de Charlotte. Con su victoria, los Nets(26-29) rompieron una racha de tres victorias consecutivas de los Hornets. Caris LeVert encestó 17 tantos y Taurean Prince logró 14 para el equipo de Brooklyn.

Por los Hornets (19-37), P.J. Washington dirigió el ataque al conseguir 16 tantos, Malik Monk consiguió 15 y Cody Zeller estuvo cerca del doble-doble con 14 puntos y nueve rebotes. El español Willy Hernangómez no jugó por decisión del entrenador.





ATLANTA HAWKS, 111 - DALLAS MAVERICKS, 107

John Collins logró un doble-doble de 35 puntos y 17 rebotes para los Hawks de Atlanta, que ganaron 111-107 a los Mavericks de Dallas. Trae Young sumó otro doble-doble de 25 tantos y 10 rebotes, mientras que Cam Reddish encestó 20 para el equipo de Atlanta (17-41).

El partido se anunció como un duelo entre Luka Doncic y Trae Young, dos All-Stars de segundo año unidos desde un intercambio en la noche del draft en 2018, pero el enfrentamiento no se llevó a cabo. Doncic no jugó porque el entrenador le permitió descansar el tobillo, lo que significa que él y Young no se enfrentarán de nuevo hasta la próxima temporada. Doncic se perdió una victoria de los Mavericks contra Atlanta a principios de este mes en Dallas por una lesión similar.

Por los Mavericks (34-23), Tim Hardaway aportó 20 de sus 33 tantos, su mejor marca de la temporada, en la primera mitad del partido, Seth Curry encestó 22 puntos y el reserva Delon Wright sumó 14 para el equipo tejano. Los Mavericks jugaron también sin Kristaps Porzingis, que dio descanso a la rodilla, y Willie Cauley-Stein, que se perdió el partido por razones personales.