Aaron Gordon vuela sobre Landry Shamet y firma uno de los mejores mates de la historia de la NBA

Aaron Gordon fue el gran protagonista de la victoria de los Denver Nuggets sobre los Phoenix Suns en la tradicional jornada navideña de la NBA. El ala-pivot de los Nuggets se disfrazó de Santa Claus y regaló, siete mates a todos los presentes en el Pepsi Center entre ellos uno que quedará para la historia.

EVERY ANGLE OF AARON GORDON'S RIDICULOUS DUNK OF THE YEAR CANDIDATE ???? pic.twitter.com/bFEzWMvRHD