El sonido de los banquillos, los tiempos muertos del año en la ACB: "¡Haz tu trabajo!", "¿Has venido al show?"

La ACB recopila algunos de los tiempos muertos más 'locos' del año 2021 en la Liga Endesa de baloncesto, y hace viral en redes sociales las broncas de Pablo Laso: "Muy bien. Nada, ¡volvemos al primer día de pretemporada!", de Moncho Fernández: "Braydon, ¿vas a tirar o te vas a pasar toda la p*ta noche fintando?", de Jasikevicius: "Me da igual, me da igual... ¿Quiéres llegar a los play offs o no?".

Luis Casimiro, fuera de sí, durante un tiempo muerto solicitado por el Coosur Real Betis





Además de los entrenadores de Real Madrid, Mombus Obradoiro y Barça, aparecen tiempos muertos de Joan Peñarroya, Txus Vidorreta, Carles Durán, Fotis Katsikaris o Ibon Navarro, entre otros.

El recopilatorio, de algo más de tres minutos y medio de duración, suma más de 600 'likes' y más de un centenar de retweets en 24 horas, con un mensaje navideño acorde al contenido del vídeo: "Los entrenadores de la #LigaEndesa te desean Feliz Navidad con sus mejores tiempos muertos del año".