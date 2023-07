Kassius Robertson ficha dos campañas por el Valencia; Andrew Andrews, primer fichaje del Joventut

El escolta canadiense Kassius Robertson ha fichado dos temporadas por el Valencia Basket después de que el Obradoiro, que lo incluyó en la lista de jugadores sujetos a derecho de tanteo, no igualara la oferta que le había presentado el club de la Fonteta.

