Gasol: "Vivo cada partido como si fuera el último y dándolo todo"

El pívot del Barça Pau Gasol dijo este lunes que el de mañana contra el Real Madrid "podría ser mi último partido en el Palau", y que en esta etapa "dulce" que está viviendo en Barcelona "vivo cada partido como si fuera el último, dándolo todo y disfrutándolo. Con eso viviré tranquilo", afirmó Gasol. El pívot azulgrana comentó que se encuentra "mejor de lo que me esperaba" en los play off y en esta final y que intenta "disfrutar igual" que la que ganó hace veinte años" también contra el Real Madrid.



"Vivo esta final de forma especial porque no creo que haya jugadores que hayan vivido dos finales con veinte años de diferencia", comentó Gasol.



El jugador dijo que se siente un "privilegiado" por estar donde está pero señaló que las cosas "no caen del cielo ni te las regala nadie": "Te las tienes que trabajar y yo estoy orgulloso de mi trabajo".



Sobre el partido de este martes en el que el Barça se proclamará campeón de liga si vuelve a ganar al Real Madrid, Gasol comentó que intenta transmitir a sus compañeros "el deseo y el sentimiento de urgencia de darlo todo, porque nunca sabes cuando tendrás la oportunidad de ganar una Liga, que es algo que cuesta mucho".



El pívot azulgrana se espera un partido "muy competido desde el primer minuto", en el que deberán estar "preparados física y mentalmente para aprovechar esta gran ocasión de ganar la liga en casa".



Gasol dijo que el equipo ha jugado "muy bien" cuando se ha encontrado "entre la espada y la pared", y espera que ahora lo sepan "hacer en una situación de ventaja y cerrar el campeonato".



El de Sant Boi señaló que en el segundo partido su equipo "debe competir desde el primer minuto y salir marcando el tono sobre todo defensivo y mantenerlo durante los 40 minutos".