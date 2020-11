Se suspende el Barça - Olympiacos de Euroliga por los casos de coronavirus en el equipo griego

La Euroliga anunció este lunes la suspensión del Barça-Olympiacos, que debía disputarse el miércoles en el Palau Blaugrana, a petición del conjunto griego, cuya plantilla deberá guardar cuarentena después de que se hayan detectado varios positivos.

El Olympiacos anunció que se ha detectado un tercer positivo por coronavirus en el equipo y que jugadores y cuerpo técnico se han vuelto a someter este lunes a nuevas pruebas PCR para conocer la evolución de la infección.

Following the latest rounds of tests performed on the team, @olympiacosbc announced on Sunday that one team member has tested positive for COVID-19https://t.co/VEqVrXmVyM