El Mónaco saca los colores al Real Madrid; El Valencia remonta al Olimpia Milan

AS Mónaco, 98 - Real Madrid, 76

Desde el salto inicial, el partido tuvo claro color local. Los monegascos salieron más enchufados y, con sendos triples de Alpha Diallo y Yakuba Ouattara en el primer minuto y medio, golpearon primero a un desangelado Real Madrid que no pudo contar con Walter Tavares ni Sergio Llull, pero al menos recuperó a Dzanan Musa, Rudy Fernández y Gabriel Deck una vez solventados sus problemas físicos.

El segundo triple de Ouattara abrió la primera brecha en el marcador (11-2, min.3) ante un rival que no anotó su primera canasta en juego hasta el cuarto minuto de un choque en el que los del Principado se mostraban mucho más acertados en ataque y lograban frenar las acometidas de un líder de la competición impreciso y que no terminaba de meterse en el partido.

Mike James dirigía con acierto a sus compañeros y, con nueve asistencias en la primera parte, fue clave para el dominio de esos primeros veinte minutos, al que también contribuyeron los puntos de Jordan Loyd y Diallo. Un 15-6 en contra obligó a Chus Mateo a parar el partido por primera vez para reorganizar a sus jugadores y ajustar una defensa que no encontraba soluciones.

El acierto exterior mantenía delante al AS Mónaco ante un Real Madrid que lo intentaba pero al que no le salían las cosas. Dos canastas consecutivas de Donatas Montiejunas y un triple de James elevaron a once la ventaja del equipo de Sasa Obradovic a dos minutos del final de un primer acto que terminó con mucho margen de mejora para el vigente campeón continental, quien a esas alturas llevaba cinco pérdidas y acumulaba discretos porcentajes de tiro (33-20, min.10).

El partido se reanudó con ocho puntos consecutivos de un inspirado Sergio Rodríguez que, con dos aldabonazos desde el arco y una penetración, pareció minimizar daños. No fue así, porque la falta de fluidez en el ataque y el acierto de Jordan Loyd elevó por primera vez la brecha hasta los quince puntos ante la desesperación de Chus Mateo, que volvió a llamar a los suyos a capítulo (47-32, min.16).

La defensa blanca hacía aguas una y otra vez y su intermitencia en ataque, sin un referente claro y con más pérdidas de lo habitual -diez al descanso-, otorgó a los monegascos por primera vez veinte puntos de renta a dos minutos del final de un segundo cuarto al que se llegó con un 56-40 preocupante para los intereses del equipo español.

No parecía suficiente para un Mónaco insaciable, que encajó la canasta que abrió el fuego en la segunda parte de manos de Musa pero acto seguido anotó 11 puntos sin réplica, con James alcanzando ya las dobles figuras de asistencias y puntos cuando su equipo atesoró la mayor ventaja del enfrentamiento hasta ese instante (67-42, min.25).

Si el partido ya tenía mala pinta para los visitantes, ahí terminó ya de ponerse imposible para ellos. Las imprecisiones en ataque y el ritmo del contrario, que movía la pelota con vértigo y encontraba opciones de tiro muy cómodas por dentro y por fuera, elevaron la distancia hasta casi los 30 puntos en el tercer acto (80-54, min.30).

Impidió el orgullo del Real Madrid que el bando monegasco alcanzase las tres decenas de ventaja, pero no que la enfermería tenga que hacer hueco a otro efectivo. Fabien Causeur, con un problema en el tobillo, no pudo acabar el duelo en el que fue el peor colofón posible a una noche para olvidar en todos los sentidos.

VALENCIA, 84 - MILAN, 72

El Valencia Basket, sin apenas repertorio ofensivo para atacar en estático, se valió del clásico 'defender y correr' para remontar ante el Armani Milán y sumar un triunfo con el que rompió una racha de tres derrotas seguidas en la Euroliga y que le mantiene en la pelea por los cuartos de final.

El conjunto de Álex Mumbrú mostró por un lado problemas a la hora de generarse ventajas ofensivas y cierta falta de constancia atrás pero, por otro, cuando se vio contra las cuerdas, rescató de su repertorio una brillante defensa que marcó el encuentro y le volvió a enseñar el camino.

El equipo 'taronja' arrancó serio en defensa y, pese a que en varias acciones rozó un robo que finalmente no logró, se hizo con la iniciativa y ganó confianza para generar ataques con una buena circulación. Motivado en su debut en esta Euroliga tras más de trescientos partidos en la NBA, Rodney McGruder tiró del Milán y contagió a Devon Hall. Entre ambos, igualaron las cosas.

Tras un par de minutos de despiste, el Valencia mejoró algo con la salida desde el banquillo de Nate Reuvers, Justin Anderson y de un Kevin Pangos que se medía al equipo del que acaba de salir tras casi dos meses apartado de la plantilla italiana. Pero también el Milán encontró en la reaparición de Shavon Shields un argumento para crecer.

Las penetraciones italianas empezaron a resquebrajar la defensa local mientras Álex Mumbrú se desgañitaba pidiendo responsabilidad individual en el 'uno contra uno'. Los tiros de Jared Harper sostuvieron al Valencia pero no fueron más que un parche y, poco a poco, el Milán se hizo con el control del choque ante un rival que perdía confianza al ver que no era capaz de cerrar el camino a su aro (28-35, m.17).

Sin apenas generar superioridad en el 'uno contra uno' ni en el 'dos contra dos', el Valencia parecía no tener repertorio de sistemas que le pudieran dar ventajas y se bloqueó. Pese a tener el camino despejado, tampoco el equipo italiano supo hurgar en esa herida aunque un triple liberado sobre la bocina de Shabazz Napier le hizo irse con su máxima renta y, sobre todo, con el dominio de las sensaciones (32-40, m.20).

El tercer cuarto empezó como acabó el segundo, con un triple del base estadounidense del Milán. Viendo que se le escapaba el choque, Mumbrú apretó desde la banda a los suyos para subir el nivel defensivo, y por un momento funcionó. Un par de canastas tras un par de robos ajustaron el marcador pero al Valencia el ímpetu de Kassius Robertson se le quedó corto y la desventaja volvió a irse a la decena de puntos.

Al Valencia solo le funcionaba defender y correr y a eso se entregó, con Chris Jones y Harper de estiletes y la Fonteta empujando (56-56, m.28). Un nuevo robo de un intensísimo Jaime Pradilla que acabó en un tiro de Nate Reuvers puso por delante al Valencia antes del último parcial.

Leyó el Milán donde estaba el peligro y evitó que el Valencia corriera. El choque se atascó y en ese escenario esta vez los locales sí supieron sacar partido de la movilidad de Brandon Davies, que sumó desde los tiros libres para hacer que los suyos entraran con una prometedora renta al final (76-70, m.37). Pradilla sentenció el choque con un triple desde la esquina y la Fonteta le coronó como MVP de un partido en el que los locales acabaron por ganar con una inesperada comodidad y que le mantienen en la carrera por no quedar eliminado al final de la fase regular.



ANADOLU EFES, 98 - BARCELONA, 74

Rodrigue Beaubois (21 puntos), Dan Oturu (16), Shane Larkin (15) y Tibor Pleiss (17) castigaron -con un 29 de 48 en tiros de dos- la pobre defensa del cuadro azulgrana, que además estuvo precipitado en ataque y negado desde el perímetro (6 de 23). Willy Hernangómez fue el máximo anotador barcelonista (18), seguido por Nikola Kalinic (14) y Rokas Jokubaitis (14).

El Barça entró frío al partido, precipitado en ataque y lento en defensa, una concesión que Bryant y Larkin aprovecharon para pisar pintura y alimentar a Pleiss, que anotó los primeros seis puntos del partido (6-0) y ocho en el primer cuarto. Sin continuidad en el juego, el cuadro azulgrana hizo la goma en el marcador gracias al intermitente acierto exterior (12-11, min.4), pero pagó la permisividad interior ante el cuadro turco, fallón en triples liberados (9 de 13 y 0 de 6 en el primer acto).

Impulsado por el poderío físico de Oturu en la pintura, el Efes alcanzó una nueva máxima ventaja (24-15, min.12). Llegó entonces la reacción barcelonista, espoleada por el juego de pies de Hernangómez (máximo anotador al descanso con 11 puntos) y la verticalidad de Jokubaitis (29-31, min.16).

La coral mejoría defensiva, con el voluntarioso Da Silva al frente, fue replicada en el costado opuesto por el equipo turco, que también subió el listón físico y ralentizó el ritmo anotador. Solo la irrupción ofensiva de Larkin y el desacierto del Barça en los tiros libres deshicieron la igualdad al descanso (42-39).

El duelo volvió a coger velocidad tras el paso por vestuarios, con un fluido intercambio de canastas que benefició al Efes, que movió el balón con más fluidez y generó ventajas desde el bloqueo directo que fueron castigadas en bandejas y triples liberados. La anotación interior de Oturu, sumada a los triples de Larkin y Beaubois, estiraron la renta local al término en un tercer cuarto, en el que solo Kalinic y Hernangómez amortiguaron el golpe ante el bloqueo ofensivo del Barça (72-60).

Seis puntos más de Beaubois rompieron definitivamente el duelo (78-60, min.31) ante un Barça que, exigido por el resultado, se dejó llevar por la precipitación. Los fallos reiterados en ataque permitieron correr al Efes, que agrandó la brecha de forma coral (94-69, min.37). En ningún momento peligró la victoria local (98-74).

Estrella Roja, 90 - Baskonia, 91

Un rebote ofensivo fundamental de Chima Moneke -27 créditos con 12 rebotes- y dos tiros libres de Vanja Marinkovic -cinco triples- dieron carpetazo a un duelo que comenzó a torcerse en la primera parte, pero que cambió de guion tras el descanso, gracias al acierto de Markus Howard, que finalizó con 7 triples. El Baskonia logró una renta de 12 puntos tras remontar otros tantos, pero el Estrella Roja tiró de orgullo bajo la batuta de Yago Dos Santos, que alcanzó su récord personal en la competición con 26 puntos.

El lanzamiento exterior marcó el arranque de un partido que comenzó con un Estrella Roja muy acertado con lanzamientos liberados, que dieron las primeras distancias a los balcánicos. Ante la ausencia del líder local, Milos Teodosic, Yago Dos Santos anotó y movió a su equipo con comodidad y el Estrella Roja sumaba mientras era llevado en volandas por sus seguidores.

Los dos equipos abusaron excesivamente del tiro de tres puntos, pero fueron los locales los que sacaron más rédito de esta situación y, al mismo, tiempo se aprovecharon de las pérdidas de balón de los vascos y de los desajustes defensivos para anotar cinco triples en un primer cuarto que lideraron con un 30-20.

El Baskonia entró de lleno en la batalla anotadora en el segundo asalto pero concedía el tiro exterior de su rival, que mantenía las ventajas en torno a los diez puntos a pesar de que el baskonista Nikos Rogkavopoulos entró con mucho acierto al duelo. La baja de Chris Chiozza obligó a Dusko Ivanovic a turnar a Sander Raieste y Chima Moneke en el puesto de base para dar un breve descanso a Codi Miller-McIntyre.

Javonte Smart tomó el liderazgo anotador de los locales, que sumaban con facilidad, pero no encontraban la manera de frenar a Chima Moneke que, a campo abierto, era el más desequilibrante. Cinco puntos de Rokas Giedraitis estiraron una deferencia que contuvo el Baskonia a base de triples y mantenerse en el partido al descanso, 52-43.

Con el Estrella Roja obcecado en el tiro exterior, Vanja Marinkovic se sumó al festival triplista de Howard para sostener al Baskonia antes de entrar en un epílogo vertiginoso, con el Stark Arena volcado con su equipo. El brasileño Yago Dos Santos metió en el partido a su equipo. Con 80-84, se sucedieron los errores por uno y otro bando hasta que un triple de Rokas Giedraitis dejó el choque en un 83-84 con menos de dos minutos para el final.

Markus Howard calló al coliseo balcánico con cuatro puntos de calidad que encarrilaron la victoria baskonista, pero la mayor amenaza del conjunto vasco, perdió un balón clave y los locales, que no dejaron de creer en el triunfo anotaron para colocar un 87-88 a 14 segundos del final. Dos tiros libres de Vanja Marinkovic tras un vital rebote ofensivo de Chima Moneke cerraron el partido para los azulgranas, 90-91.