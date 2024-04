El Real Madrid vence a Baskonia gracias a un Llull que hace historia en el baloncesto

Ambos equipos volvían a verse las caras sólo 18 días después de que el plantel visitante venciera en el WiZink Center por 91-95 y con ello garantizase su presencia en el 'play in' del torneo, trampolín sobre el que se había impulsado posteriormente para cerrar la nómina de los últimos ocho aspirantes con opciones de conquistar el título en Berlín.

Sin embargo aquel Real Madrid, que ya era campeón de la fase regular, no se jugaba nada pese a que planteó una dura batalla. Este sí; y desde el principio lo demostró, con Mario Hezonja como ariete. El croata hizo del perímetro su zona de confort y anotó tres de los cuatro primeros triples intentados.

Ese órdago lo quiso ver el Baskonia y al final entre uno y otro equipo anotaron 6 de sus 10 primeros tiros lejanos. La estadística era a todas luces insostenible y quedó en anécdota, pues se fueron al limbo los diez lanzados desde ese momento hasta el final del primer acto.

De oficio triplista el base se desmelenó en el arranque del segundo cuarto con dos aciertos perimetrales consecutivos, pero el Real Madrid apagó esa llama. Incombustible sigue siendo, en cambio, Rudy Fernández, quien con tres puntos de su cosecha elevó a diecisiete la máxima de los suyos a falta de cinco y medio para el descanso. El cuadro vitoriano, con un 0-7 favorable, amarró la desventaja en la decena para encarar con ese margen la segunda mitad (48-37, min.20).

