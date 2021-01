El Estrella Roja da la sorpresa frente al Real Madrid (77-79)

El Estrella Roja dio la sorpresa al ganar al Real Madrid por 77-79, tras un partido al que los locales llegaron tarde en un primer tiempo con una defensa floja y un ataque demasiado denso.

La teórica inferioridad del Estrella Roja y la acumulación de partidos propiciaron que el Real Madrid no saliera al ritmo habitual de revoluciones y eso unido al protagonismos de Corey Walden, 16 puntos al descanso con 3 de 5 triples, hizo que el equipo serbio dominara en los primeros veinte minutos.

La defensa madridista no estuvo la energía habitual y de eso se aprovecharon los serbios, que sin hacer grandes cosas dominaron durante prácticamente todo el tiempo.

Nicolás Laprovittola, en el primer cuarto, intentó poner algo de cordura en el juego de los españoles, pero poco a poco se diluyó y no hubo nadie que acudiera al rescate.

Ni Walter Tavares, ni Trey Thompkins, ni Alberto Abalde, ni Jaycee Carrol estuvieron a su altura y sólo Rudy Fernández, autor de dos triples sin fallo, propuso alguna solución.

El resultado fue el 21-23 de los diez primeros minutos y el 40-45 con el que los equipos se fueron al vestuario.

La segura charla de Pablo Laso en el descanso provocó el aumento de la intensidad, energía y ritmo de sus jugadores, algo a lo que también contribuyo la salida de Jeffery Taylor, inédito en los primeros veinte minutos, para hacerse cargo de la defensa de Walden.

El marcador, sin embargo, tardó en reflejar la mejoría local (43-50, min.22.30), aunque taponado el flujo anotador y de juego de Walden, las sensaciones comenzaron a mejorar, 51-54 (m.25).

Quino Colom tomó el relevo de Walden a los mandos del equipo balcánico, pero el Madrid siguió con problemas de fluidez en ataque y eso propició que el tercer cuarto siguiera teniendo color serbio al final, 58-66.

Con diez minutos por delante y presionado por el marcador, el Madrid tocó a rebato cuando en el minuto 32 el Estrella Roja alcanzó los 10 puntos de renta, 58-68, y poco después una nueva pérdida de balón madridista propició que la renta aumentara, 58-70.

Con cuatro pequeños, incluido Carroll, y Tavares, con Rudy de falso poste bajo, el Madrid intentó dar la vuelta a un partido en el que el Estrella Roja había crecido demasiado, 63-72 (m.35).

