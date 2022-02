La bronca de Laso a sus jugadores en el inicio del partido ante Zalgiris: "Si no queréis jugar, no juguéis"

El Real Madrid no ha comenzado con buen pie su partido frente al Zalgiris de Euroliga. Los blancos comenzaron perdiendo por diez puntos y, en un tiempo muerto, su entrenador, Pablo Laso, ha vuelto a dejar una de las imágenes de la jornada con otra tremenda bronca a sus jugadores.

"¡Seguimos en depresión, es un partido de baloncesto! ¡Si no queréis jugar, no juguéis, decídmelo y así me ahorro el mal rato!", ha espetado el entrenador madridista a sus jugadores en una charla que han podido captar las cámaras de DAZN. Tras un primer cuarto en el que los blancos perdieron por 18-11, el segundo ha estado más apretado aunque también han perdido, esta vez por 20-18.

"¡SEGUIMOS EN DEPRESIÓN! ¡Es un partido de baloncesto! ¡SI NO QUERÉIS JUGAR, NO JUGUÉIS! ¡No pasa nada, decídmelo! ¡Así no me llevo mal rato! ¿Queréis jugar o no? C***!" ??



El tiempo muerto de Pablo Laso ???? Tremendo #EuroligaDAZN ?? pic.twitter.com/Zu4x0NDkwv — DAZN España (@DAZN_ES) February 24, 2022