Derrota del Joventut en Letonia para perder el liderato del Grupo A

Prometey, 95 - Joventut, 90

El Joventut Badalona perdió este miércoles el duelo directo por el liderato del Grupo A de la Eurocopa con el Prometey Slobozhanske ucraniano (95-90), que impuso su capacidad atlética y variedad de recursos ofensivos en un partido de rachas alternas que se disputó en Riga (Letonia).



Joel Parra (17 puntos) y Kyle Guy (16) lideraron al conjunto verdinegro, que pese a ir por detrás en el marcador durante la mayor parte del encuentro, mantuvo sus opciones de ganar hasta el último momento. En el cuadro local, DJ Kennedy (23 puntos) y Issuf Sanon (19) fueron los más destacados.



Este resultado deja al Prometey Slobozhanske como líder en solitario del grupo A (9-4), con un triunfo más que el Joventut y el Minidelice Bourg-en-Bresse francés (8-5).

La 'Penya' entró al partido a remolque. Más enérgico, el cuadro ucraniano sumó con facilidad al contraataque y anotó cinco de sus seis primeros triples (22-10, min.6). La mejoría defensiva del Joventut frenó la inspiración local y permitió al cuadro catalán apretar el marcador al final del primer cuarto (26-20).



Una sucesión de pérdidas y desajustes en las marcas alimentó un parcial de 9-0 adverso para los verdinegros (35-20, min.13), que pese a frenar la fuga no lograron reducir la desventaja a menos de diez puntos antes del descanso (49-38).



Con Ante Tomic como jugador más destacado de la primera parte (8 puntos), el Joventut no pudo desplegar en ningún momento su juego, inseguro con la pelota, mientras que atrás fue desbordado por el talento del Prometey en el uno contra uno. DJ Kennedy fue el más determinante con 16 puntos (6 de 7 en tiros de campo).



Tras el intermedio, Duran sorprendió al Prometey con el cambio a defensa zonal y el Joventut, que al fin atacó con ritmo, tomó la delantera (56-57, min.35), impulsado por cinco puntos de Kyle Guy y otros siete de Joel Parra.



La réplica ucraniana fue demoledora: un parcial de 16-0 para cerrar el cuarto (72-57). El equipo local exhibió su exuberancia atlética en defensa, y en ataque contó con la inspiración de Issuf Sanon, que generó 13 puntos en penetraciones y triples liberados.



El Joventut no bajó los brazos. Redobló la agresividad atrás y Henry Ellenson dio un paso adelante en la parcela ofensiva para, junto con Tomic y Guy, meter a la 'Penya' en el partido (86-85, min.38). Sin embargo, el Prometey estuvo más acertado las acciones decisivas y se llevó la victoria (95-90).

FICHA DEL PARTIDO:

95 - Prometey Slobozhanske (26+23+23+23): Agada (15), Lukashov (3), Stephens (12), Kennedy (23), Balvin (11) -equipo inicial-, Dickey (3), Klassen (-), Clavell (6), Lypovyy (3), Petrov (-), Sanon (19) y Sydorov (-).



90 - Joventut Badalona (20+18+19+33): Vives (8), Guy (16), Allen (2), Parra (17), Tomic (13) -equipo inicial-, Kraag (-), Busquets (3), Ellenson (14), Okeke (3), Ventura (3) y Feliz (11).



Árbitros: Carmelo Paternico (ITA), Igor Dragojevic (MON) y Vassilis Pitsilkas (GRE). Sin eliminados.



Incidencias: Partido de la jornada 13 de la Eurocopa disputado en el Arena Riga de Letonia.