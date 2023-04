Unicaja ejercerá de anfitrión en la Final Four de la Champions League

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga ha sido elegido como la sede para acoger la 'Final a Cuatro' de la Champions League de baloncesto, que se disputará del 12 al 14 de mayo y con la presencia del Unicaja y el Lenovo Tenerife.

La decisión fue anunciada este jueves por los organizadores de la competición, que han optado por el recinto del conjunto malagueño, con capacidad para 11.300 espectadores y ya con sobrada experiencia en acoger eventos deportivos de primer nivel.

?? Malaga selected to host the #BasketballCL Final Four!