El Lenovo Tenerife se queda sin final

El Hapoel Jerusalem israelí es el primer finalista de la Liga de Campeones FIBA tras vencer en el Palacio Martín Carpena de Málaga al vigente campeón, el Lenovo Tenerife (68-69), en un partido en el que el equipo español rozó la remontada e incluso el uruguayo Bruno Fitipaldo pudo darle el triunfo con un triple sobre la bocina.



Fue un partido marcado por la intensidad y la igualdad, sobre todo defensiva, y esa la impuso más que nadie el equipo israelí, un Hapoel de excesos, para bien y para mal. No escatimaba en esfuerzos, en apretar el acelerador aunque a veces se pasara de frenada.



Es lo que conlleva haber jugado esta semifinal como si estuviera en una colonia israelí, ubicada en una de las esquinas del Palacio de los Deportes malagueño con unos dos mil de sus seguidores que retumbaban el pabellón a golpe de bombo y cánticos.





