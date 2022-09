Scariolo, sobre Rudy: "Es un ejemplo. En el descanso echó una bronca y dio al equipo la agresividad necesaria"

El seleccionador español, Sergio Scariolo, afirmó que "es un gran mérito" haberse clasificado por las semifinales del Europeo tras ganar a Finlandia (100-90), pero precisó que la "naturaleza" de su equipo "es competir", también en la próxima eliminatoria.



"Ya es un gran mérito estar entre los cuatro primeros, pero nuestra naturaleza es competir. Llegará un momento en el que no daremos más, no llegaremos y felicitaremos al rival, pero ahora todavía estamos en la fase en la que queremos seguir", aseguró el entrenador italiano en la rueda de prensa tras el partido disputado en Berlín.



En este sentido, señaló que "a veces hay que parar un momento y valorar" lo que está haciendo su equipo teniendo en cuenta que España tiene menos talento que hace otros años.

España ha ganado a Finlandia en los cuartos de final del Eurobasket (100-90).@BaloncestoESP



"Estar entre los primeros cuatro de una competición de este nivel, con la premisa que teníamos que nos daban décimos o novenos (...) y luego se compite, se baja a la cancha y sabemos que tenemos que jugar al límite", agregó.



Sobre el encuentro, el técnico italiano destacó la "cohesión, dureza y generosidad" de sus jugadores en el segundo tiempo, cuando cimentaron la reacción tras un primer tiempo en el que España llegó a perder por 15 puntos (50-35).



"Hemos seguido el plan, no hemos perdido la fe, hemos seguido jugando. Y al final hemos tenido opciones de ganar y lo hemos hecho", resumió.



Scariolo elogió también a Rudy Fernández -"es un ejemplo", destacó- y explicó que al descanso el capitán echó una bronca al equipo.



"Cuando lo he oído he pensado: se está pasando. No he tenido que añadir broncas porque ese impacto emocional de la exigencia y la agresividad lo ha hecho el capitán", señaló.



Por último, analizó el buen trabajo de sus jugadores para evitar las transiciones de la selcción finlandesa y cómo se ha movido el balón "con tiros liberados" tras la reanudación.