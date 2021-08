La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado este viernes el despido del seleccionador femenino absoluto, Lucas Mondelo, que llevaba en el cargo desde 2012 y se marcha tras el doble fiasco de este verano, donde no ha logrado pelear por medallas en los Juegos Olímpicos ni en el Eurobasket de Valencia.

"La Federación Española de Baloncesto ha decidido acogerse a una de las cláusulas de su contrato y, ante la no consecución de los objetivos deportivos que figuran en ella, la no continuidad de Lucas Mondelo como seleccionador absoluto femenino. La FEB agradece la labor de Mondelo al frente del equipo durante estos años, pero ha decidido que es momento de buscar un nuevo impulso para la selección española", anunció la FEB en un comunicado. La Federación añadió que "ya trabaja en las bases de una nueva etapa para la selección femenina", que el próximo año no participará en la Copa del Mundo tras no haber conseguido plaza en la fase de clasificación al acabar el Eurobasket en séptima posición. "Una etapa en la que el equipo seguirá afrontando el relevo generacional que ya se ha iniciado, y en la que la FEB espera que muy pronto España vuelva a ocupar el relevante lugar deportivo en el que se ha mantenido durante los últimos años", confió el organismo.

?? OFICIAL | Lucas Mondelo dejará de ser Seleccionador Femenino.#SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 6, 2021

Mondelo accedió al cargo en 2012 y ha dirigido a la selección femenina en 152 partidos, con un balance de 127 victorias y 25 derrotas entre partidos oficiales y amistosos. Durante esta etapa, España ha conquistado siete medallas internacionales, entre las que destacan tres oros europeos y una plata olímpica.

La derrota ante Francia en cuartos de final de los Juegos de Tokio ha precipitado el despido del catalán, quien después de dicho partido daba por segura su continuidad. "Hemos dado la cara y competido hasta el último minuto. Volveremos a estar donde estábamos, mi compromiso es con el proyecto", expuso tras la eliminación.