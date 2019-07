Laia Palau, en El Partidazo de COPE: "No sé cuántas veces más se repetirá lo de anoche, yo creo que pocas"

El Partidazo de COPE estuvo en la fiesta que la Selección española femenina de baloncesto celebró en Madrid, tras regresar del último Europeo con la medalla de oro colgada del cuello. Pilar Casado estuvo junto a la capitana, Laia Palau una de las personas "más felices del planeta", dijo emocionada. "Esto es una recompensa de lo que hacemos, es un baño de masas mediático que recibimos pocas veces al año y es una de las partes que hay que disfrutar, aunque estamos un poco low-battery porque la noche ha sido muy corta".

La jugadora es consciente de la gesta realizada con el equipo dirigido por Lucas Mondelo: "No sé cuántas veces más se va a repetir algo como lo de anoche, yo creo que pocas".

España, campeona del Eurobasket femenino La selección española se proclamó campeona del Eurobasket femenino tras ganar a Francia 86 - 66 y conseguir su segundo título europeo consecutivo. 07 jul 2019 - 20:48

Las vacaciones van a estar marcadas por el baloncesto: "Después de esto, quiero desaparecer, aunque no me lo he montado muy bien porque voy a estar trabajando con cosas de baloncesto, aunque una semana puedo escaparme para ir a navegar. Llevamos mes y medio de 'Gran Hermano' y pierdes la noción de la realidad", confesó Laia, que recomendó dos series que le han ayudado a llevar mejor la exigencia del campeonato: "Paquita Salas me ha acompañado durante el Europeo, y he visto una de National Geographic que me ha ayudado a relajar bastante la cabeza".

Laia Palau cumplirá 40 años en septiembre, y advierte de que se apunta a un bombardeo: "¡Vendréis todos al fiestón! Mi edad nunca había sido tan aireada tan públicamente, me prepararéis una fiesta sorpresa".