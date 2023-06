España pierde contra Letonia en el debut del Eurobasket

Como ya le ocurrió en el estreno del Eurobasket de 2021 ante Bielorrusia y como había advertido en la previa que podía pasarle el seleccionador Miguel Méndez, la ansiedad castigó este jueves a España en su debut en el campeonato continental y pese a los intentos de rescate de Laura Gil se vio sorprendida por una intensa y preparada Letonia, lo que le empuja al camino difícil para superar esta primera fase de Tel Aviv (67-63).



España, que apenas tuvo aportación del banquillo y vivió exclusivamente de los puntos de sus grandes, abrió de inicio la lata letona gracias a Alba Torrens pero fue la defensa agresiva de la primera línea la que le permitió correr por única vez y abrir un primer hueco



La arenga en el tiempo muerto le salió bien a Gundars Vertra porque más allá de un triple de Gil nada más regresar a la pista, la defensa de su equipo hizo que el conjunto de Miguel Méndez no volvió a anotar en el resto del cuarto (17-15, m.10).

Había advertido el seleccionador español en la previa que como favoritas que son seguro que sufrirían en este debut ciertos nervios tendrían que saber gestionar y no lo supieron hacer. A sus jugadoras les entró pronto la prisa y multiplicaron las pérdidas, Letonia castigó las dudas con canastas de la eficiente Aleksa Gulbe cerca del aro y solo su mala puntería desde lejos evitó una brecha en el marcador (23-19, m.14).



España no se encontraba cómoda con un arbitraje que permitió muchos contactos en ambas zonas y el seleccionador tuvo que pedir un tiempo muerto para exigir dureza a las suyas, especialmente a la hora de finalizar.



Kitija Laksa se fue haciendo dueña del encuentro y Méndez echó mano de una inédita Leo Rodríguez para tratar de cambiar la cara de su equipo, pero nada cambió hasta que llegó el descanso y de hecho Eslovenia llegó al parón con su máxima renta (37-28, m.20).



El paso por el vestuario no alteró el panorama, al revés. La frescura permitió al equipo balcánico llevar su renta a los catorce puntos. El ímpetu de Torrens pero sobre todo de Gil sostuvo a España en los peores momentos. Sus puntos y su fuerza dieron confianza a sus compañeras y el marcador pasó del 44-30 a 47-41 en apenas tres minutos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El descanso forzado de Gil, al reabrírsele una herida que había sufrido en la primera mitad en la barbilla, hizo que España, blanda en defensa, perdiera el paso. Pese a todo, un par de acciones en los últimos segundos del tercer cuarto, incluido un robo con canasta de Queralt Casas, rebajó a ocho los puntos de desventaja al final del tercer cuarto (55-47, m.30).



La insistencia de Raquel Carrera y nuevas acciones de Gil acercaron a España y metieron presión a Letonia pero primero la sólida Anete Steinberga y después un triple de Laksa neutralizaron las opciones de España.

FICHA DEL PARTIDO:

67.- Letonia (17+20+18+12): Jakobsone (-), Vilka (4), Steinberga (22), Laksa (17), Gulbe (14) -cinco titular- Jurjane (4), Pulvere (4) y Strautmane (2).

63.- España (15+13+19+16): Cazorla (3), Casas (4), Torrens (13), Gil (20), Carrera (15) -cinco titular- Conde (-), Domínguez (2), Ginzo (-), Ouviña (3), Quevedo (-) y Rodríguez (3).

Árbitros: Györgyi (RUM), Kukelcik (ESQ) y Prpa (SER). Sin eliminadas.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada dela fase inicial del Eurobasket 2023 disputado en el Tel Aviv Arena de Israel ante unos 250 espectadores.