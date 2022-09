España se acerca a Estados Unidos en la clasificación de la FIBA

Tras la conclusión del Eurobasket, la AmeriCup y Asia Cup, la FIBA ha actualizado el ránking de selecciones en el que España se acerca muy mucho a Estados Unidos y Argentina sube a la cuarta plaza.

España aparece con 758,9 puntos, mientras que Estados Unidos tiene 760,7. La selección USA de hecho podría perder el primer puesto, que siempre ha mantenido desde la creación de esta clasificación, tras las ventanas de clasificación para la Copa del Mundo 2023 de noviembre y febrero.

Argentina, tras su triunfo en la AmeriCup, gana tres posiciones para ser cuarta en el ránking sólo por detrás de Estados Unidos, España y Australia.

Francia pierde un puesto para ser quinta y Eslovenia, dos para ser séptima, dentro del top10.

