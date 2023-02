Así se dio cuenta Isabel por sí misma de que tenía depresión: esta es su situación tres años después

Isabel es paciente de Esther en Barcelona desde hace tres años, desde el día que se dio cuenta por sí misma de que tenía depresión. Este jueves ha contado a Ángel Expósito cómo se percató y cómo ha evolucionado su vida desde que se puso en manos de la psicóloga. “Yo misma me hice mi escudo y mis mentiras: “no, tampoco estoy tan mal”, explica en La Linterna.

Y es que reconoce que la depresión es un tabú: “años atrás parecía que no podía hablar de que estabas triste y no veías futuro. Ahora me he puesto mis límites pero para bien, ahora sé que puedo llegar más lejos, es una cuestión de autoestima. Cuando te quieres ver bien vas a la peluquería, pero es que con la mente si también te quieres sentir bien tienes que dar el paso”, comenta. Pero, ¿cómo se dio cuenta?





Cómo se dio cuenta Isabel que tenía depresión



“Estamos en el centro de Barcelona, en el barrio de Sans, donde está la consulta de Esther Fabra, que lleva 25 años trabajando como psicóloga y sabe muy bien cual es la situación de la salud mental en España”, introducía Expósito este jueves en el especial de La Linterna de salud mental. Así, Isabel desvelaba que se percató “después de unos pocos días tristes me sorprendí queriendo hacerme daño, queriendo suicidarme, quería hacer físico el dolor que sentía por dentro”.

“Ocurrió hace unos tres años aproximadamente, llegué a intentarlo, me di cuenta por mí misma pero mi propia familia me dijo que había llegado a tal punto que no era posible. Menos mal que volví a ir a la consulta de Esther, donde ya había estado un mes antes. Tienes que pensar en ti, es tu inversión, la terapia es una inversión. Yo me di cuenta de que no me conocía a mí misma, ahora sí conozco mis límites”, concluye.





El 85% de los casos: ansiedad o estrés postraumático



Por su parte, la psicólogo explicaba a Expósito que, actualmente, los problemas que más ven están relacionados con la ansiedad, trastornos de estrés postraumático y con alteraciones del estado de ánimo, lo que formaría un 85% de los casos que tratamos en consulta. El 15% restantes son trastornos de personalidad, de pareja o trastornos relacionados con las adicciones. “Es cierto que ahora se hace más visible y la gente acude más a terapia, por lo que aumentan los porcentajes de este tipo de molestias, y por otro lado está la situación del Covid, y hemos de tener en cuenta la situación global económica, de guerra en Ucrania o el cambio climático”, aclara.

Eso sí, asegura que en los últimos 20 años ha detectado que “se está empezando a normalizar y es a raíz de la pandemia y que la gente tiene más presente que su familiar, su compañero o él mismo tienen un problema”. Y es que en España hay seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. “Estamos a un tercio del ratio europeo, eso es preocupante”, advierte Esther. “De hecho en la sanidad pública estábamos ya muy saturados antes de la pandemia, estamos muy por debajo de lo que sería necesario, es un drama”.





