El "desastre" al que se enfrentan los millennials por la situación demográfica española: "Si no actuamos ya"

España se enfrenta a un grave problema demográfico. Es por eso que desde las 09:00 de la mañana de este martes 7 de marzo, los principales programas de la cadena, encabezados por 'Herrera en COPE', vuelven a salir a la calle en el especial "La España envejecida", con más de 12 horas de programación. Y, concretamente, en el primer espacio de la mañana, hemos tratado el tema de la natalidad con Marc Vidal, que ha dado una serie de datos sobre el problema actual que hay en nuestro país por el descenso demográfico.

Factores y consecuencias

"Nuestra tasa de natalidad no ha dejado de disminuir hasta convertirse en una de las más bajas del mundo. Lo que se ha venido a llamar 'invierno demográfico'. Un concepto que es el resultado de una combinación de factores: el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de mortalidad, el retraso de la edad de maternidad, y la menor cantidad de hijos por mujer", comenzaba enumerando el analista económico, en la sección 'Salida de Emergencia' en 'Herrera en COPE'.

Marc Vidal se ha centrado en los pobres datos que tenemos a día de hoy: "En España, la tasa de fecundidad ha disminuido de manera constante en las últimas décadas. Hemos pasado de 2,8 hijos por mujer en los años 70, a solo 1,2 en la actualidad. Pero lo terrible es que parece que las consecuencias no importen a nuestros gobernantes y debería, porque es evidente que habrá menos jóvenes para mantener un sistema de seguridad social que, por cierto, ya está en crisis. Además, la disminución de la población activa nos llevará a una escasez de mano de obra tarde o temprano, lo que, si no somos capaces de compensarlo con una transformación tecnológica que no se está llevando a cabo, va a hipotecar el crecimiento económico para siempre", explicaba.





¿Cómo nos afecta económicamente?

Además, Marc Vidal ha explicado cuáles serían las consecuencias económicas y cómo nos afectaría en un futuro que la natalidad siga disminuyendo, asegurando que la clave está en tomar medidas antes de tiempo. "Aparte de la escasez de mano de obra, afectará a los costos laborales. Con una menor oferta de esa mano de obra, los salarios deberán aumentar por competencia, lo que a su vez afectará a la competitividad de las empresas en el futuro. Y ese es el típico ejemplo que explica que un nivel salarial descompensado por escasez de algún elemento de la cadena de valor nunca es positivo. Además, esa población envejecida consumirá menos, lo que reducirá la demanda interna afectando, al final también, a la actividad económica de todo el país", continuaba diciendo.

Pero el analista económico no se ha quedado ahí y ha seguido añadiendo más consecuencias económicas: "El aumento de los programas de la seguridad social repercutirá en un incremento del gasto público. Lo que generará déficit, deuda, y recortes de otros servicios. Y aún hay más. Una población envejecida puede tener menos capacidad para innovar y adaptarse a los cambios. Un desastre que la OCDE ya nos avanzaba hace algún tiempo. En un informe este organismo ya detallaba que en 2050, cuando los nacidos en 1980 tengan apenas 70 años, habrá 77 pensionistas por cada 100 habitantes en España. Para dimensionar la tragedia, puntualizaban que ahora son 29 y en 1970 eran 19 por cada centenar ciudadanos. Como no actuemos desde ya en cambiar esa tendencia, no seremos suficientes para abrir esa 'Salida de Emergencia'", sentenciaba Marc Vidal.

