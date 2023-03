El dato sobre la Guerra Civil que se va a convertir en un problema para España en 2023: "Miedo al futuro"

España es el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad, solo por detrás de Italia, con apenas 1,2 hijos por mujer. En COPE ponemos el foco en este problema, recorremos España para tomar el pulso a la población y te contamos cómo afrontar el envejecimiento de la población, que se prevé que siga aumentando.

La programación especial de COPE, bajo el lema 'la España envejecida', comienza en 'Herrera en COPE' visitando Oviedo, Zaragoza y Burgos con tres historias que nos ofrecen una fotografía de la situación en nuestro país. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué horizonte se abre en un país cada vez con menos hijos? Para buscar respuestas, Carlos Herrera he entrevistado a Alejandro Macarrón, director de la fundación 'Renacimiento Demográfico'.

Informe COPE: España, del baby boom a una sociedad envejecida Con menos nacimientos que muertes cada año, crecemos gracias a la inmigración Carmen Labayen 07 mar 2023 - 02:00

En primer lugar, el experto explica que "el envejecimiento de la población se debe a la falta de niños y jóvenes. El incremento en la edad media de los españoles de los últimos 40 años se ha debido a la caída de la natalidad. La noticia buena es que el envejecimiento se va retrasando, debido a la ciencia médica. Con 65 años ya casi nadie es un viejo".

Nacimientos en la posguerra

Respecto a cómo se puede cambiar la tendencia y fomentar la natalidad, Macarrón ha echado la vista atrás: "En la parte del miedo al futuro se está generando un exceso de pesimismo. En el pasado, las condiciones objetivas eran más duras, las incertidumbres de la posguerra eran tremebundas, incluso en la propia guerra se tuvieron más niños que ahora, bastantes más que ahora. Otra cosa muy buena es que ahora hacen falta menos niños, porque no se muere casi ninguno. Hace 150 años hacían falta 5 hijos por mujer para que la población se mantuviese, ahora hacen falta dos, de media, lo que hace más compatible el trabajo femenino fuera del hogar".





El papel de la inmigración

Por otro lado, Carlos Herrera la ha preguntado por el papel que puede jugar la inmigración: "Suaviza el ritmo de envejecimiento, pero también envejece. Parte de una premisa, otros van a tener los hijos por nosotros en países más pobres y van a venir aquí. Si esos países se desarrollan, como lo están haciendo muchos, dejarán de salir de su país, que es lo natural. La propensión a emigrar debería caer de muchos de esos países".

Según el Instituto Nacional de Estadística, una de cada cuatro personas tendrá 65 años o más en España en el año 2033: "Esto no es una crisis demográfica, es una tendencia. Más dificultad para pagar las pensiones, más cantidad de población dependiente, menos innovación. Proyectando a futuro, si la cosa sigue así, llegaremos a unas proporciones de población mayor de 65 años muy preocupantes", analiza el experto.

El caso de Irlanda, la excepción en Europa

Por último, ponemos el foco en Irlanda, el único país de nuestro entorno que tiene una pirámide de población como tal: "El propio hecho de que el estado aplauda que tengamos hijos genera un cierto ambiente a favor. El estado modifica, en parte, la cultura. ¿Se puede revertir el problema de la natalidad con políticas públicas? Posiblemente no del todo. Yo creo que hay que hacerlo, sí o sí, y luego hay que afinar en los detalles. Realmente hace falta un cambio cultural. Si la sociedad no quiere tener niños, por mucho que los gobiernos se empeñen, no tendrán muchos. Los gobiernos cuentan, pero también cuenta la sociedad civil. Todos podemos contribuir en nuestro entorno, de alguna manera".