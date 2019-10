Wedding Planners para organizar pedidas de mano - ¡Sí quiero!

Organizar una boda ya de por sí puede ser una gran locura. Están plagadas de detalles que no se te pueden pasar. Mucha organización que tienes que compaginar con tu vida diaria, con tu trabajo… Menos mal que, hoy en día, tenemos wedding planners que te pueden solucionar la vida. La vida, e incluso, ¡las pedidas de mano! Sí, como lo lees.

Aunque todavía no está muy extendido, hay quien necesita un poco de ayuda para pedirle matrimonio a su pareja. Porque las pedidas de mano también requieren pequeños detalles para que sea especial. Y si ya lo quieres hacer a lo grande, con más motivo. Ahí es donde, también, pueden entrar en juego las wedding planners.

En La Perfecta Prometida se encargan de organizar esa pedida que tienes en mente. Esta empresa de wedding planners se encarga de “buscar el espacio ideal para tu pedida, de la logística y de la parte más engorrosa”. Y si no sabes qué hacer para pedir matrimonio a tu pareja, también pueden aportarte las ideas más originales. Como si quieres una pedida digna de un flashmob.

Así te puede ayudar una wedding planner en la pedida

Si quieres pedirle matrimonio a tu pareja lo primero que tienes que hacer es contar tu idea a la wedding planner. Después, tendrás que explicar cómo es tu pareja y vuestros puntos en común. Cualquier información es importante. Incluso que las wedding planners puedan “cotillear las redes sociales de tu pareja les permitirá recopilar más información». Así, se podrán encontrar ideas sorprendentes y emocionantes.

Una vez terminada esa primera reunión, desde La Perfecta Prometida abren un grupo de whatsapp con el miembro de la pareja que va a pedir matrimonio. Eso sí, “con un nombre discreto para que no le puedan pillar. Ahí, se van resolviendo dudas y se recaba más información”.

Pasados los quince días, recibirás un dossier con varias sugerencias. Ahí, incluyen “espacios, actividades pre-pedida con propuestas en las que un gancho llevará a esa persona hasta el lugar de la pedida. Las opciones son infinitas. “Hay veces que puede ser un taller, un concierto, una cena… y allí llevar a cabo las distintas ideas. Desde llevar una tarta piñata que al abrirla contenga el mensaje: ¿quieres casarte conmigo”, pasando hasta por un tradicional arrodillamiento en toda regla”.

La talla del anillo de pedida

Sin embargo, en las pedidas al ser todo sorpresa hay que controlar todo sin que tu pareja se entere. Como bien sabrás, en toda pedida que se precie, es necesario un anillo. Y para tener un anillo es necesario saber la talla del dedo de tu pareja. Y esto no es una cosa que se sepa fácilmente.

¿Qué puedes hacer para conseguirla? Lo más sencillo es que “cojas un anillo cualquiera de tu pareja y lo lleves a la joyería”, aconsejan. También cuentan que hay quien “ha llegado a medirle el dedo a su pareja mientras duerme”. O sino, siempre a unas malas “puedes comprar el anillo un poco más grande y luego ajustarlo”.

Y ¿si dice que no?

Llegado el día de la pedida el equipo de La Perfecta Prometida estará a tu lado. Y una vez que tu pareja diga “sí” os dejarán tranquilos para que disfrutéis del gran momento. Pero ¿y si la cosa no sale como habías planeado? Y ¿si dice no? Esperemos que no sea así. De hecho, este equipo de wedding planners trata de pisar sobre seguro. “Siempre le preguntamos a la persona que solicita nuestra ayuda qué piensa que le va a contestar”. La cosa es tantear el terreno al máximo para que no haya ningún imprevisto. Y si es que sí, el altar os estará esperando para comenzar una nueva vida.