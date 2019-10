Fotos en invierno, fotos de boda con un toque especial - ¡Sí quiero!

¿Qué imágenes y sensaciones se suceden en tu mente cuando piensas en el invierno? Las hojas secas, la nieve, las películas de Navidad de televisión, las mantas rojas de cuadros… Esta podría ser la imagen que nos viene a todos en la cabeza si pensamos en el invierno. Con esta estación a la vuelta de la esquina, poco a poco vamos viviendo los cambios que nos alejan del verano. Y en las bodas, una de esas transformaciones de verano a invierno la encontramos en las fotografías. No es lo mismo hacer fotos en verano que en invierno.

Aunque no hay mucha diferencia entre las fotos que se hacen en verano e invierno, la razón principal es la luz. Sin embargo, “sí que hay que tener en cuenta dos factores importantes”, explica el fotógrafo de People Producciones, Daniel Alonso: “las horas de luz natural y la temperatura exterior”.

Al anochecer antes, a las seis de la tarde ya suele ser de noche. Por tanto, Daniel aconseja “celebrar una boda de mañana”. De esta forma, “los preparativos, la ceremonia y las fotos de pareja siempre serán con luz natural”. Además, para él, el invierno tiene una luz con un toque especial y todo “dentro de un contexto que puede que nos predisponga emocionalmente”.

Tonalidades, estilismos y detalles invernales

Si por algo destacan las fotografías de esta estación es por “sus tonos más neutros. No significa que sean fríos. Si el día está nublado es maravilloso – afirma Daniel – porque los colores son más puros y no hay sombras difíciles”. Así, todo queda preparado “para que las fotos tengan un look muy bonito”. También, se puede aprovechar “la oscuridad para hacer alguna foto más artística”. Pero por lo general, Daniel prefiere trabajar con “luz de ambiente”.

Aparte, la ropa de verano a invierno también cambia. Se escogen estilismos que abrigan más, capas, mangas largas, sombreros, jerseys… Prendas que, al fin y al cabo, pueden dar otro juego. Además, desde People Producciones, son partidarios de “abrazar el mal tiempo, no de huir de él. Nos encantan las parejas valientes a las que no les importa pasar un poco de frío para hacerse fotos en un entorno nevado o nublado”. Todo ello para captar unas imágenes especiales en invierno. Una estación en la que si celebras tu boda, se grabará para siempre en tu retina. Y el invierno, formará parte de vuestra historia.