Arroz y confeti, prohibidos: alternativas a estas tradiciones - ¡Sí quiero!

Tirar arroz a la salida de la Iglesia. Es una de las tradiciones más arraigadas del mundo nupcial. Sin embargo, esta costumbre está cada vez más restringida en una larga lista de Iglesias ¿El motivo? La dificultad de limpiarlo y los resbalones que puede provocar.

En la Parroquia del Carmen de Zaragoza ya ha habido varias caídas. En especial de personas mayores. Y por consiguiente, varias lesiones. Si esto ocurre en cualquier Iglesia o finca, el asunto podría terminar en denuncia.

Por esa razón, tal y como cuentan las wedding planners de Be&Co, muchas Iglesias “multan por tirar arroz porque se ensucia mucho el suelo. Los granos se quedan incrustados en las ranuras del pavimento”. Y ante esto la Iglesia se encuentra con tener que prohibir el arroz u “ofrecer la opción de pagar una señal que ronda los 100 euros en concepto de limpieza para poder tirar lo que uno quiera”.

El confeti, peor que el arroz

No obstante, el arroz no es el único elemento que está en el punto de mira. “El que peor está visto porque ensucia muchísimo y se queda pegado al suelo es el confeti”, afirman desde Be&Co.

“También está prohibido en la mayoría de las fincas. Sobre todo en las discotecas”, cuentan. Aquí lo que ocurre es que si las copas se caen al suelo, al llevar azúcar, el confeti se queda pegado al líquido y no se quita. Lo mismo ocurre en las fincas con césped. “Se queda camuflado entre las hierbas y es muy difícil diferenciarlo y limpiarlo”.

Alternativas al arroz y al confeti

Entonces si no se puede tirar ni arroz ni confeti ¿Qué se puede tirar a la salida de la Iglesia? Por una parte, tal y como aseguran Be&Co, “hay Iglesias que no aceptan ningún elemento”. Pero por otra parte, “hay muchas que prefieren que se tiren cosas naturales como pétalos u olivo que ensucian menos y son más fáciles de recoger”.

Además, si la boda es en una finca con césped los pétalos o el olivo se integrarían fácilmente y no se notarían demasiado en caso de que se quede alguno sin recoger.

Maíz y confeti desde una cosechadora

Pero si te han prohibido tirar arroz y no sabes qué hacer a la salida de la Iglesia, siempre puedes tirar de originalidad como estos novios gallegos que se daban el sí quiero el fin de semana pasado. La boda de Cristina y Marcos no ha pasado nada desapercibida. De hecho, es uno de los vídeos virales de los últimos días ¿El motivo? Después de darse el sí quiero, a la salida de la capilla no les esperaban los típicos puñados de arroz.

Lo que se les venía encima, literalmente, era una máquina cosechadora lanzando cientos de kilos de confeti mezclado con maíz triturado. Todo un bombardeo que hizo que los invitados salieran pitando para ponerse a salvo.

Como idea, está repleta de originalidad. Pero antes de tomar cualquier de decisión, consúltalo con tu Iglesia o finca. No vaya a ser que no lo permitan y la broma acabe siendo la multa que os pongan y no el bombardeo desde la cosechadora.