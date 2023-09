SABOREANDO LOS GARBANZOS CON LANGOSTINOS, DE “LA GALLEGA” - Saboreando

No, no son unos garbanzos con langostinos cualquiera, no no, que va; son los de “La Gallega”. Y con esto no pretendo menospreciar, ni muchísimo menos, a tantos y tan buenísimos establecimientos de restauración de cuantos hay en mi querida Isla (San Fernando, Cádiz) que los hacen y muy ricos. Pero como estos (foto) de “La Gallega” no los he comido en ninguna parte. Y no lo digo porque me ciegue la pasión de ser hermano, que no de sangre, pero sí de corazón, de mi Elvira Loureiro (“La Gallega”), matriarca de la familia, si no ahí están tantas y tantas personas y personalidades que han pasado y siguen pasando por este establecimiento isleño con alma gallego como es este bar Gallego “La Gallega”, que seguro corroboran lo que estoy diciendo

Ahora es Jesús Migue, el hijo de Elvira, un tipo tan grande como persona como profesional, el que ha tomado la rienda de este negocio desde que su madre dejara de dirigirlo durante tantos años tras su jubilación, aunque ella da su vueltecita por allí porque a los incondicionales de este local, entre los que se encuentra un servidor, les encanta conversar con “La Gallega” porque no hay nada más placentero y enriquecedor que disfrutar de ese sinfín de exquisiteces culinarias que salen de la cocina de esta casa mientras se conversa con esta isleña de Galicia.

