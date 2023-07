Éxito de la misión agroalimentaria de Andalucía TRADE en Miami y Nueva York, en el marco de la Summer Fancy Food - Saboreando

. Una docena de empresas desarrollaron una misión comercial que generó más de 600 entrevistas con agentes de Estados Unidos, primer mercado no comunitario, donde las exportaciones alcanzaron un récord de 1.206 millones en 2022

Andalucía TRADE ha cerrado con gran éxito la participación de una docena de empresas andaluzas agroalimentarias en una misión comercial que se ha celebrado en Miami y en Nueva York, en el marco de la 67º edición de la feria Summer Fancy Food, del 22 al 27 de junio. En este encuentro internacional, las firmas andaluzas han mantenido un total de 660 entrevistas de negocio con más de medio centenar de agentes de Estados Unidos, primer mercado no comunitario, donde las exportaciones alcanzaron un récord de 1.206 millones en 2022.

Asimismo, Andalucía fue en 2022 la primera región exportadora de aceite de oliva a Estados Unidos, con 3 de cada 4 euros de España, que ya es el país que lidera las ventas, por encima de Italia. Actualmente, según datos de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, las importaciones de aceite de oliva virgen español de EE.UU. durante el primer trimestre del año 2023 ascendieron a 166.859 toneladas, frente a las 123.960 toneladas de aceite italiano. Estos últimos datos colocan a España de nuevo como líder del mercado estadounidense.

El objetivo de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía ha sido dar a conocer la amplia oferta andaluza de aceite de oliva y otros productos gourmet en Estados Unidos, primer mercado no europeo, y sexto mundial, tras batir récord de exportaciones en 2022 con unas ventas de 1.206 millones y un avance del 26,1%. Andalucía se convierte así en la comunidad líder nacional en este destino, con el 35% de las ventas totales, y es la que más aporta al crecimiento de las exportaciones españolas con 9,1 puntos del 25,1% que crece España.

Con esta acción, Andalucía TRADE refuerza la industria agroalimentaria andaluza, que el pasado año batió récord de exportaciones superando por primera vez la cifra de los 14.000 millones de euros, y en particular, el aceite de oliva, el primer producto exportado por Andalucía al mundo, que el año pasado alcanzó la cifra histórica de ventas mundiales de 3.286 millones de euros, con un crecimiento del 24,3%, lo que la sitúa también como la comunidad líder de ventas a nivel nacional, con el 76% de la facturación.

De este modo, se ha organizado la participación de una docena de empresas andaluzas en una misión a un mercado clave para el sector agroalimentario, ya que, según informes de la agencia andaluza, el consumidor americano muestra cada vez un mayor interés por los alimentos que cuentan con el sello Marca Andalucía, y en concreto, por aquellos que tienen un distintivo más gourmet, como el aceite de oliva virgen extra y sus variedades y otros productos transformados.

Las firmas andaluzas han viajado en primer lugar hasta Miami, donde han desarrollado una agenda de contactos con importadores locales en un programa individualizado para cada una de ellas, y han mantenido un total de 314 reuniones de máximo nivel con el objetivo de entrar en el mercado americano, y con la intención de consolidarse en un destino donde se encuentran con 332 millones de consumidores potenciales.

Más de 600 encuentros B2B

El encuentro profesional continuó con la participación de las doce firmas en la consolidada feria del sector agroalimentario Summer Fancy Food Show de Nueva York, la más importante de la Costa Oeste de Estados Unidos, donde las empresas pudieron dar a conocer sus productos ante importadores locales reconocidos y lograron desarrollar un total de 346 reuniones en una cita de alto nivel empresarial.

Fancy Food Show reúne cada año al sector del mercado agroalimentario más exquisito, donde fabricantes, importadores, intermediarios, emprendedores y empresas emergentes lanzan y prueban sus nuevos productos e intercambian posturas de negocio. En concreto, esta 67º edición ha acogido un total de 2.000 expositores y 30.000 profesionales del sector de los alimentos más delicatessen, por lo que ha supuesto una gran oportunidad para la delegación andaluza desplazada hasta la cita, ya que, según informes de Andalucía TRADE, tres de cada cuatro consumidores americanos ya adquieren con asiduidad productos de esta categoría.

El certamen, que ha tenido lugar en el recinto Jacob K. Javits Convention Center, se celebra desde 1955 y es organizado por la Asociación Nacional de Ferias de Especialidades Alimentarias y Productos Gourmet (Specialty Food Association). La cita tiene dos ediciones, la de invierno, y la recientemente cebrada, considerada como la principal.

Empresas andaluzas y grandes cadenas

Las empresas andaluzas que han participado en la misión sectorial se dedican fundamentalmente al aceite de oliva virgen extra, y a otros productos transformados como los frutos secos, el gazpacho, el azafrán y las salsas. Las firmas proceden de Granada (Tostaderos Sol De Alba), Cádiz (Vinagres De Yema), Málaga (Triselecta y Hacienda De Colchado), Almería (La Pedriza y Biosabor), Sevilla (Migasa Aceites, Frutos Secos San Blas y Salsas Quietud), y Jaén (Aceites Castellar, Verde Esmeralda Olive y Aceites Naturales Del Sur-Ands).

Entre los agentes internacionales destacan marcas reconocidas como Whole Foods, Trader Joe’s, Zabar’s, Central Market, Starbucks, The World Residence at Sea, Dean & Deluca, Roche Bros., HEB Mexico, Wynn Las Vegas o JetBlue Airways. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la

Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

El aceite de oliva, producto estrella

El agro andaluz confirma con esta acción, su estrategia de diversificación de mercados, ya que EE.UU. es su primer destino no europeo, con unas ventas récord de 1.026 millones de euros y un crecimiento del 26,1% interanual, donde la comunidad además es líder nacional, con el 35% de las ventas totales, muy por encima de la segunda comunidad exportadora, Cataluña, con el 15,3% de las ventas. Andalucía, además, vende nueve veces más productos agroalimentarios de los que compra a Estados Unidos, lo que se refleja en un superávit comercial de 936 millones de euros.

El aceite de oliva es el producto más vendido de Andalucía a EE.UU. y concentra el 56% del total de las exportaciones, con ventas de 577 millones de euros y una subida del 27,5%, que se desglosa del primer capítulo más exportado, las grasas y aceites con 704 millones de euros, y una subida del 30%.

En segundo lugar, se encuentran las preparaciones de hortalizas, por valor de 128 millones de euros y un alza del 6,6%; le siguen los pescados y crustáceos con 43 millones y subida del 19%; las preparaciones de cereales, con ventas de 36 millones y la mejor subida del Top10 con un alza del 95% en la factura; y las hortalizas, con 33 millones de euros y subida del 79%, la segunda mejor subida entre los diez primeros capítulos exportados.

Sevilla líder y Almería la que más crece

En cuanto a las provincias, cinco de ellas experimentan subidas en sus ventas hacia EEUU, y lidera Sevilla con 445 millones de euros, el 44% del total de la factura de Andalucía, y un ascenso del 43%. En segundo puesto se encuentra Málaga, con 217 millones, el 21,1% del total y una subida del 57%, la tercera mejor de las provincias; le sigue Córdoba con 205 millones, el 19,9% del total de ventas, y un descenso del 6,5%; y Granada con 59 millones, y una subida del 61%, la segunda mejor subida.

En quinto puesto, Cádiz, con 48 millones de euros y un descenso del 17%; seguida de Jaén con 25 millones y bajada del 27,9%; Almería con 14,8 millones, que experimenta la mejor subida con casi el doble de ventas gracias a un incremento del 96%; y, por último, Huelva, con 13 millones y una subida del 41%

