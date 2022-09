CON DESPESQUE 2022; EL DESPESQUE DEL REENCUENTRO, SE PRETENDE “VOLVER AL ORIGEN PARA CONSEGUIR UN FUTURO MEJOR” - Saboreando

Llega Despesques 2022, el encuentro organizado por ángel león, que contará con la presencia de más de 80 chefs de España y otros 15 países.

Después de las ediciones 2018 y 2019, esta nueva edición de Despesques -post pandemia- tendrá mayor énfasis en la naturaleza y en su cuidado por el ser humano.

Participan alrededor de 20 chefs internacionales de 15 países y más de 60 figuras de la gastronomía de toda España, así como ponentes multidisciplinarios, músicos y artistas reconocidos.

Despesques 2022. La tercera edición del encuentro de cocineros organizado por Ángel León con la asistencia de conocidos y reconocidos profesionales de los fogones tanto españoles como internacionales, que tendrá lugar entre los días 11 y 14 de septiembre en el corazón del Parque Natural de Los Alcornocales, en Cádiz, en un enclave mágico entre las comarcas de La Janda y la Sierra de Cádiz, en el espacio Wakana.

Este evento fue presentado el paso martes en el restaurante Aponiente, en El Puerto de Santa María, en un acto que contó con las intervenciones del cocinero y promotor del encuentro, Ángel León, y el ambientólogo de Aponiente, Juan Martín Bermúdez, donde participaron, además, representantes de algunas firmas patrocinadoras y Sonia Díez Abad, promotora del espacio Wakana. También asistieron el alcalde de Benalup Casa Viejas, Antonio Cepero, y el director-conservador del Parque Natural de Los Alcornocales, Juan Manuel Fornell.

Bajo la premisa de desconectar de la rutina para conectar con la naturaleza, el evento incluirá diferentes interpretaciones gastronómicas, filosóficas y artísticas con este objetivo, siempre con el foco en la Naturaleza y en la obsesión de Ángel León por seguir defendiendo la importancia biológica y socio-ecosistémica de la provincia de Cádiz, así como la conservación y la potenciación del patrimonio natural de Andalucía.

Intervenciones

“Despesques es una forma de unir a los cocineros con más repercusión en el mundo para salir del día a día, dejar fuera el ego de la cocina y desnudarse, ese es el alma de Despesques. Soy muy afortunado porque no habría multinacional en el mundo que pudiera reunir a tanto talento. El objetivo es recuperar la palabra NATURALEZA, vamos a escuchar a la Naturaleza y a nosotros mismos, para entender, reflexionar, aprender; vamos a utilizar la gastronomía como excusa, pero lo vamos a hacer comiendo con las manos y hablando de tú a tú con ella. Todos vienen de muy buen rollo y tiene mucho mérito porque toda esta gente para unos días y usa el tiempo que no tiene para venirse a Cádiz, a Andalucía, a participar en algo que me hace muy feliz. Pero no solo estarán los cocineros, este año viene gente a la que sigo desde hace muchos años, personas que tienen mucho que decir, científicos que nos van a ayudar a mover nuestras consciencias. También la música estará muy presente, cómo no, de la mano de gente comprometida, así que vamos a aprovecharnos de todo para tratar de ser consecuentes en nuestro día a día infernal”, anunció Ángel León.

“Tras el primer Despesque, celebrado en el Parque Natural Bahía de Cádiz y el segundo Despesque, –que tuvo lugar en las Marismas del Barbate–, esta tercera edición mira a la sierra de Cádiz, en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, y consolida un movimiento de cocineros que miran a la Naturaleza para evolucionar hacia un mejor futuro. Sin naturaleza no habría productos que cocinar, y los cocineros defienden productos saludables, orgánicos y locales, así que la gastronomía puede ser una fuerza transformadora para conservar la naturaleza. Se puede conservar la naturaleza con el tenedor en la mano, y los cocineros necesitan productores que mimen el terruño. Ángel siempre pide que se invierta tiempo en comprar productos sanos y locales, enseñar a nuestros hijos a cocinar y encontrar en los alimentos no solo una fuente de felicidad sino también de salud. Los Alcornocales se convierten, por unos días, en la embajada de la naturaleza, la historia, la cultura y la gastronomía”, comentó Juan Martín Bermúdez.

Participantes

En este encuentro participarán como invitados alrededor de 60 chefs nacionales y 20 chefs internacionales de 15 países, incluyendo a Gastón Acurio, Dominique Crenn, Alex Atala, Mauro Colagreco, Rodolfo Guzmán, Rasmus Munk, Iván Orkin, Helena Rizzo, Ana Ros, Micha Tsumura, Edgar Nuñez, Narda Lepes y Jorge Vallejo, entre otros; así como grandes figuras nacionales, como Albert Adrià, Dabiz Muñoz, Andoni Luis Aduriz, Eneko Atxa, Elena Arzak, Paolo Casagrande o Fina Puigdeval, entre otros.

Los hitos temáticos de esta edición abordan cuestiones como la capacidad de superación personal ante la adversidad, la exploración del ser humano en su esencia y una mirada más integral, que trasciende la gastronomía y profundiza en las capacidades humanas, el compromiso de la humanidad con la naturaleza y con el cuidado del medio ambiente o la inteligencia emocional.

El Chef del Mar, junto con la Tripulación de Aponiente y cocineros españoles, planean almuerzos y cenas temáticas y monográficas, como una comida sin cubiertos, otra de pescados de esteros, guisos gitanos preparados por las mujeres del barrio de Santiago de Jerez de la Frontera (de las que los chefs aprenderán secretos y técnicas de una cocina ancestral) o una comida monográfica del atún rojo de almadraba.

Además, los invitados participarán en actividades al aire libre, charlas reflexivas a cargo de ponentes de otras disciplinas: Manu Sánchez, quien hará de moderador, el conferenciante y empresario Emilio Duró, el médico Mario Alonso Puig, el escritor y aventurero Sebastián Álvaro, el neurocientífico Mariano Sigman, el científico y oceanógrafo Carlos Duarte y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga.

En distintos momentos de cada día habrá presentaciones de artistas reconocidos, como Lin Cortés, Jorge Pardo, Fuel Fandango, Odille Lima, Alice Wonder, Malva Vela o Marina Sabadell, y un cuadro flamenco del Barrio de Santiago.

Patrocinadores

Para hacer realidad este Despesque 2022, Ángel León y su tripulación cuentan con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y las firmas Osborne, Reale Seguros, Petaca Chico, Alimentias Don Juan, MAR Laboratorio de Ángel León by Santander, Estrella Galicia, Esteros Lubimar, Kampaoh y Makro proveedor oficial de Despesques. Asimismo, colaboran el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, Hotel Gran Meliá Sancti Petri, Möet Chandon, Silestone by Cosentino en el marco de su campaña Changing the World from the Kitchen, Electrolux professional España, Espressa coffee & wáter Lavazza, Solera Motor Audi, Concesionario Oficial Audi en Jerez de la Frontera, Canela&Clavo y Carpas Maho. Todos ellos, con su compromiso, contribuyen a hacer de Despesques 2022 una declaración de intenciones que trasciende la gastronomía y profundiza en las claves para trabajar por un mundo mejor.

Sobre Despesques

Es un foro de debate internacional que se celebra cada dos años, promovido por el cocinero Ángel León, con el objeto de fomentar una revolución gastronómica (o “de la sociedad”) en favor de la naturaleza. Pretende ser un paréntesis en el frenético ritmo cotidiano para dialogar y tomar conciencia del papel de la cocina en el territorio, de la manera de relacionarnos con el medio ambiente, y una ocasión para escuchar y reflexionar sobre el papel que la hostelería quiere asumir en la sociedad actual, con la convicción de intentar generar un mundo más comprometido en el que vanguardia y tradición vayan de la mano.

