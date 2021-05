ALFONSITO, EL “REY DE LOS CARACOLES” - Saboreando

No podía haber sido más acertado. La Cofradía Gastronómica Isleña “Los Esteros” ha calificado como “Rey de los Caracoles” a Alfonso García, más conocido popular y cariñosamente por tantas y tantas personas que lo quieren, como este que suscribe, por “Alfonsito”, que, como es más que sabido, es quien regenta el Bodegón Andalucía; el templo de los caracoles, que además cuenta con la merecida distinción de “Caracol de Oro”.

Un calificativo (“Rey de los Caracoles”) que pese a habérselo ganado a pulso por tantos años deleitándonos con esos ricos moluscos terrestre cocinados con esa magistral receta heredada de su madre, la gran cocinera Carmen Benítez, si esa distinción, además, lo da la única entidad culinaria que hay en La Isla de carácter asociativo legalmente constituida y debidamente inscrita en el Registro de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía con el número 11-1-11399, es más que incuestionable, ya que la Cofradía Gastronómica Isleña “Los Estero”, se erige, por tanto, como la única interlocutora valida del asociacionismo gastronómico isleño.

Personalmente, yo confieso que eso de las monarquías nunca me ha atraído, aunque evidentemente, como no podría ser de otra manera, le tenga un gran respeto e incluso admiración a nuestro Jefe de Estado Don Felipe y a su familia (esposa e hijas) porque además que está haciendo muy bien su trabajo es un Borbón con vergüenza. Pero en este caso me siento muy monárquico por el calificativo de “Rey” que “Los Esteros” le ha dado a Alfonsito ya que de esta manera esa prestigiosa cofradía gastronómica, al igual que miles y miles de personas, le está reconociendo y valorando la gran labor de este gran profesional de la hostelería, con sus caracoles y tantas y tantas exquisiteces con las que nos sorprende gratamente él y su equipo en esa casa que fundara sus padres Alfonso y Carmen hace ya más de 35 años. Un título, el de “Rey”, al que Alfonsito está acostumbrado, ya que en su día también fue Rey Mago de La Isla.

Todo un profesional de la restauración muy querido especialmente entre sus compañeros del sector, con un gran sentido del humor pero que sabe cuándo, dónde y en qué momento ejercerlo porque durante su tiempo de servicio en su establecimiento él solo y exclusivamente se centra en su trabajo dedicándose de lleno a prestarle la máxima atención a sus clientes quienes siempre salen satisfecho de su casa por el trato recibido tanto por él mismo como por el sensacional equipo de cocina y servicio con el que cuenta “el bodegón”.

Oneto

Share and Enjoy !