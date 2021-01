MANITAS DE CERDO A LA PLANCHA - Saboreando

Según los que entienden de esto, las manitas de cerdo no tienen grasa. Tienen proteínas de bajo valor, por lo que se pueden tomar perfectamente en regímenes de sobrepeso. eso sí, según como las cocinemos, porque si se guisan con elementos grasos como chorizo, tocino, manteca, etcétera, no son recomendables para dietas de adelgazamiento o al menos evitar coger peso; porque en ese caso lo perjudicial no son las manitas si no los ingredientes con los que se cocina. Por eso recomendamos este tipo de elaboración, ya que es totalmente natural y, de esta forma, recomendable en dietas para adelgazar, siempre según los especialistas en nutrición y alimentación, basándome en el criterio de éstos.

MANITAS DE CERDO A LA PLANCHA

Ingredientes:

1 kg de manitas de cerdo

1 cebolla mediana

1 cabeza de ajo

2 hojas de laurel

10 granos de pimienta

1 puerro

5 clavos

sal

aceite de oliva virgen extra

Elaboración

Una vez limpia las manitas, las ponemos en una olla y la cubrimos de agua. A continuación incorporaremos todas las hortalizas que figuran en la relación de ingredientes, después de haberlas lavado convenientemente, sazonamos y dejamos que hierva todo el tiempo necesario hasta que las manitas estén tiernas. Cuando las tengamos ya blandas, las sacamos del agua donde se han cocido y una vez que haya perdido la temperatura -que no totalmente fría- hasta el punto de poderlas manipular, nos dispondremos a quitarles todos los hacecillos que tiene para a continuación, ya desprovista de huesos, envolverlas con film de cocina formando una pieza cilíndrica como si de un embutido se tratase. La llevamos a la nevera y al día siguiente, que ya estará perfectamente solidificada, le quitamos el plástico y la cortamos a rodajas de unos 4 0 5 centímetros de grosor. Finalmente nos dispondremos ha cocinarlas en la plancha, que la habremos engrasado previamente con aceite de oliva virgen extra, cuando esté bien caliente.

