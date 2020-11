Álex O'Dogherty "Cocina con Alma" un "Menudo de Chocos" - Saboreando

Un artista polifacético. El isleño-gaditano de San Fernando, Alex O’Dogherty además de triunfar, y de que manera, en sus respectivas facetas de actor, músico, comediante y compositor está demostrando que también es un gran aficionado y enamorado de la cocina. Y así lo pone de manifiesto todos los sábados por la mañana a través del su canal de YouTube “Cocina con Alma”, donde acompañado de su madre, Amalia Luy, una señora encantadora con grandes conocimientos de la cocina típica y tradicional andaluza en general y especialmente gaditana en particular, demuestra en cada uno de sus respectivos videos ese cariño y especial sensibilidad con los fogones. Lo cual es de agradecer porque dado sus dotes interpretativos y esa manera tan particular, divertida y original que tiene cuando lo vemos en un escenario, ante un micrófono o delante de una cámara de cine o televisión, durante el desarrollo de la pieza correspondiente en su canal podemos disfrutar de un agradable, ameno, distendido y divertido rato, además de sernos muy útil para los que amamos el del Arte Culinario y resultarnos bastante provechoso porque con sus videos aprendemos mucho con las suculentas sugerencias que su madre nos propone. Destacar la participación en estas grabaciones de su padre, Luis O’Dogherty quien se encarga de la cámara y los oportunos comentarios que va haciendo durante el rodaje mediamente voz en off.

Uno de los capítulos que semanalmente emite, lo dedicó a un plato tan exquisito como “raro”; me estoy refiriendo al menudo de choco. Y lo de “raro” lo digo porque ese típico y tradicional plato gaditano como es el menudo, no es ni más ni menos que un guiso de callos pero con garbanzos; un bocado delicioso aunque no a todo el mundo le gusta ya que realmente, como sabemos, los callos son ni más ni menos que las vísceras del animal. Por eso, este plato que nos propone Amalia en este video, es una gran alternativa para aquellas personas a las que la casquería no van con ellas, ya que el menudo de choco, como podréis comprobar en esta grabación, está elaborado, efectivamente, con el referido cefalópodo.

La especialidad en cuestión –menudo de chocos– que no guisa Alex y Amalia en esa “Cocina con Alma” es una de las propuestas que figura en el libro “Memorias de una Isla de Olores y Sabores”, un trabajo, de este que suscribe, donde se hace una Evocación de la cocina típica y tradicional isleña.

Share and Enjoy !