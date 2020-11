EL ARROZ CON HABICHUELAS DE CARLOS HERRERA - Saboreando

Nuestro Carlos Herrera, mi querido amigo Herrera, nos cocina una de las muchas y buenas especialidades típicas y tradicionales de la cocina almeriense, de su tierra; ya que como posiblemente sepáis Carlos Herrera es un cuévano de pro porque este inconmensurable locutor nació en Cuevas de Almanzora. El plato al que me estoy refiriendo es un arroz con habichuela y nos lo hace tal como lo cocinan allí en su pueblo. Y la misma destreza, ya lo comprobarán, como nos narra el proceso de elaboración de este guiso es con la que se desenvuelve en la cocina porque Herrera aparte –o fuera parte, como él dice y decimos por aquí abajo– de ser uno de los mejores profesionales que ha dado la radiodifusión española, es un gran cocinero; no exagero. Escuchen como nos explica la forma de hacer este plato, mientras suena esta sintonía que es, como saben, con la que arranca todas las mañanas su programa aquí en esta casa, en la Cadena COPE, y me darán la razón.

Share and Enjoy !