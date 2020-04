TRÍO DE ASES - Saboreando

Está claro, vivimos en una época extraña. Una época donde casi toda la humanidad (que se dice pronto) nos hemos recluido en nuestros hogares. Utilizado estas cuatro paredes que rodean nuestra vivienda como un fortín casi inexorable para que un agente infeccioso microscópico acelular no nos fastidie y colapse el sistema sanitario de nuestro país. La humanidad está enfrentándose a una pandemia mundial de la cual sabemos, más o menos, cuando empezó pero no tenemos ni la más remota idea de en qué momento concreto todo va a volver a la normalidad. Está claro que un mundo parado y confinado no solo repercute a favor de nuestra sanidad y nuestra salud sino también, desgraciadamente, trae consecuencias para todo tipo de industrias. Y la de nuestros queridos videojuegos no iba a ser una excepción. Los estudios deben asumir, tarde o temprano, las consecuencias de una crisis nunca antes vista. Para los estudios grandes, conlleva ... leer el resto