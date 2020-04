ANTONIO MARTÍN; UN ESTANDARTE DEL CARNAVAL DE CÁDIZ - Saboreando

Alek Popov está sentado en un bar del centro de Madrid tomando una copa. Celebra la llegada a España de su novela «La caja negra» bajo el sello de Automática Editorial. Es La Noche de los libros y ha venido a presentarla. Habría estado bien empezar así, pero es mentira (río); estamos todos confinados. Yo en Madrid, sí, y supongo que él en Bulgaria. Una conversación vía email que de charla tiene poco. Van preguntas, recibo respuestas, pienso repreguntas, me las guardo (lloro). Vamos a hablar de esa «Caja negra» que contiene unas cenizas; las del padre de Ned y Ango. Ango y Ned, los culpables de que esta peculiar historia te atrape; junto con Popov. Todo lo surrealista que me pareció en un principio ya no me lo parece; nunca sabes hasta dónde puede llegar lo factible, y sino pregúntenle al pangolín. Quizá esas cenizas encierren un poco de los ... leer el resto