He decidido volver, pero en cuanto me agobie me volveré a evanescer. Hay razones para la vuelta. Lo hago, entre otras cosas, porque mi querida Navaja lanza en breve el nuevo, y creo que el primero, libro de Ce Santiago; ¡Ya es tradautor! Y tengo que estar; tengo que estar porque quiero más editoriales como esa. También he decidido volver porque, inconscientemente, me ha animado Miguel Ángel Hernández con su «Aquí y ahora»; de otra editorial interesante, Fórcola. Como era demasiado copiar ese tú murciano me he quedado en el yo, pero aquí estoy con ganas de escribir aunque sean chorradas. «Aquí y ahora», un libro que nunca reciclaré. Estamos ante un pequeño catálogo del que tirar de vez en cuando. El día que no sepa qué leer forzaré el lomo de esta obra de Hernández y, con los ojos cerrados, sujetándolo bien abierto con la mano izquierda por el corte