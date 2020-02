13 firmas andaluzas de alimentación participan en Prodexpo, la principal feria del sector en Rusia - Saboreando

Belén Ternero Ganadora de la XV edición www.excelencialiteraria.com ¿Te cuento lo que sé de María?... Que le gustan las arañas. Las asquerosas, retorcidas, peludas y feas arañas. Por eso no es mi amiga. Y eso que tiene una voz preciosa. Hace unos días le escuché cantar mi canción favorita. Reconozco que mi corazón latía al ritmo de cada versículo. Pero le gustan las arañas. Por eso no pienso decirle jamás nada que la pueda alagar; no se lo merece. Por eso no es mi amiga. Una vez me tropecé y caí al suelo. Se me llenó una pierna de arañazos. Me ardía. Entonces ella me tendió su mano, preguntándome con preocupación si me encontraba bien. Sin dejarle que me acercara sus dedos, se la aparté de un golpe y me puse en pie yo sola, sin mirarla. No quería que me tocara porque le gustan las arañas y sus manos, probablemente, habrían tocado alguna, ... leer el resto