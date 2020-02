ENRIQUE SÁNCHEZ “PONDRÁ CHICLANA EN TU MESA” - Saboreando

¡Mis queridos palomiteros! Entrevista al director de cine polaco Krzysztof Zanussi ('Eter'). No es la primera vez que me encuentro frente a frente con el laureado escritor, guionista, productor y director de cine nacido en Varsovia, Krzysztof Zanussi, por lo que me siento especialmente afortunado. Krzysztof Zanussi estuvo en Madrid | Entrevista al director de cine polaco Krzysztof Zanussi ('Eter') Corría el año 2004 cuando nos vimos en la capital de España y ya entonces pude comprobar lo extensa, variada y valiosa que resultaba su filmografía. Si algo me llamó entonces la atención fue la experiencia estudiantil compartida junto al Papa Juan Pablo II, a quien inmortalizó en su película De un país lejano (1981) y después en Hermano de nuestro Dios (1997), cinta basada en una obra de teatro homónima del Papa polaco. Dos historias que se sobreponían a su atractiva opera prima, rodada en 1966, La muerte de un provinciano, fruto de su ... leer el resto