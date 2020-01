Convento de Santo Domingo, un hotel con clase - Saboreando

Irina Galera Ganadora en la X edición www.excelencialiteraria.com Viktor Panhys fue el vicepresidente de nuestra próspera nación. En Trasparencialandia no existían secretos entre políticos y ciudadanos, cuando en el resto de los países la información relacionada con el poder se considera asunto de Estado y se oculta a la población. Sin embargo, nosotros funcionábamos de manera diferente. O eso creíamos. Por aquel entonces yo era diputadas en el Congreso. Mi posición no era privilegiada, pero tampoco insignificante. Me gustaba mi trabajo, acudir a las sesiones y participar en los debates. La retórica es lo mío. Los diputados nos reuníamos en una gran sala revestida de madera y con suelo de mármol, que durante el invierno se cubría con espesas alfombras que hacían la estancia acogedora. Allí viví años inolvidables. Cuando miro hacia atrás, siempre lo hago con cariño. Me encantaba escuchar las historias de Edgard “Caracemento”, a quien le llamábamos así porque tenía congelada la expresión ... leer el resto