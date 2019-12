EL “ESTRAGÓN” FLORECE EN TORREMOLINOS - Saboreando

Inés Rosique Ganadora de la XV edición www.excelencialiteraria.com La música es, para mí, un esencial “no puedo vivir sin ella” porque “cuando nadie me ve” e, incluso, “si tú me miras”… la bailo, la canto y me emociono. “Quisiera ser” una de esas personas capaces de crear tan maravilloso arte. No puede pasar un día sin mi “cita con el rock and roll”. Es mi forma de desconectar, de desfogarme y de hacer de una noche “la mejor noche de mi vida”. Por eso “no soy una de esas” personas capaces de encontrar mi canción favorita. Ni siquiera logro encasillarme en un único género musical. Y es que hasta las canciones con “dos palabras” son capaces de contar mil historias, una para cada persona que la disfrute escuchando y, ¿por qué no?, interpretándola. Pero tengo cierto miedo porque la fuerza de la industria está logrando que cada vez menos músicos hagan de su oficio un arte. ... leer el resto