La Diputación de Cádiz recupera los artículos gastronómicos del Doctor Thebussem - Saboreando

Plaza de As Conchiñas. Entre la Calle Barcelona, la avenida de As Conchiñas, Fuente Álamo y la calle Corcubión. 7000 metros cuadrados. 15010. La metamorfosis de As Conchiñas La plaza de As Conchiñas es uno de los pocos espacios públicos que hay en la densísima Agra do Orzán. Espacio de ocio y de comercio, la plaza no es la que era. Y es que As Conchiñas se sometió a una drástica operación de cirugía estética en 2013, para quedar a la moda. La reforma, completada dos años después, le permitió ganar más espacio, pero también terminó con los enormes árboles que la hacían ser una de las pocas zonas verdes del barrio. Cierto es que el ambiente debajo de ellos no siempre era el que más invitaba a pasear. Las obras terminaron totalmente con la antigua plaza, que se cambió por una gran área de explanada hueca. Porque debajo hay ahora